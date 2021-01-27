Правительство Индии навсегда запретит TikTok

Правительство Индии направило компании TikTok уведомление о постоянном запрете приложения в стране. По словам источников индийского издания Business Today, власти направили аналогичное уведомление о постоянном запрете на деятельность и других китайских приложений, которые были временно запрещены в Индии 29 июня 2020 года.

В период с июня по декабрь 2020 года министерство электроники и информационных технологий Индии издало несколько приказов в соответствии с разделом 69A Закона об информационных технологиях, запрещающих в общей сложности 220 китайских приложений и игр, включая TikTok, WeChat, PUBG. Mobile, Shareit, UC Browser, AliSuppliers, Alibaba Workbench, AliExpress, Lalamove India, CamCard и многие другие. По заявлению представителей правительства, такие шаги были предприняты на основе данных, касающихся этих приложений, об их участии в деятельности, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, защите страны, безопасности государства и общественного порядка.

Согласно заявлению TikTok, специалисты сейчас изучают уведомление. В компании пояснили, что она одной из первых выполнила директиву правительства Индии от 29 июня 2020 года. Индийские чиновники предоставили разработчикам китайских приложений возможность объяснить свою позицию о цензуре контента, по работе с иностранными правительствами или лоббированием кого-то из влиятельных лиц и предложили им ответить на 77 вопросов.

Кстати

Запрет китайских приложений за последние несколько месяцев в Индии привел к внезапному всплеску разработок собственных приложений по всем категориям, включая работу, игры и развлечения. В июле прошлого года правительство объявило конкурс, на который поступило около семи тысяч заявок от отдельных разработчиков и компаний со всей страны.

Тем временем

Исследователи из компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, заявили во вторник, что уязвимость, обнаруженная в приложении для обмена видео TikTok, грозит пользователям извлечением личной информации из их профиля, включая номер телефона и настройки. Такая информация может использоваться для манипулирования данными учетных записей пользователей в преступных целях. По словам представителей компании, из-за недостатка в функции "Найти друзей" были обнаружены никнеймы пользователей, изображения профилей и аватаров, а также уникальные идентификаторы граждан. TikTok, который работает за пределами Китая, но принадлежит китайской технологической компании ByteDance, столкнулся уже с исками, когда дело дошло до безопасности пользовательских данных. В 2019 году житель Калифорнии подал на компанию в суд, утверждая, что TikTok делится личными данными с правительством Китая. Пентагон в прошлом году запретил американским военнослужащим использовать приложение на служебных телефонах.