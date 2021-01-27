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27.01.2021 16:20
Рубрика: Власть

Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы

Текст: Татьяна Замахина

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласила на беседу гендиректора российского представительства соцсети TikTok Сергея Соколова. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
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- Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации, - заявил парламентарий журналистам. - К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие.

Он добавил, что встреча планируется в рамках подготовки к заседанию комиссии.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике представил отчет, согласно которому наибольшая концентрация фейковых сообщений, которые циркулировали в социальных сетях в связи с массовыми акциями в городах России 23 января, была выявлена на платформе TikTok.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях были выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. К 23 января соцсети удалили 89% таких материалов, сообщили в ведомстве.

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