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Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус

Наше кино
    27.01.2021, 14:01
Текст:   Олег Усков

Названа причина смерти Заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина, умершего на 69-м году жизни в Москве 27 января.

Как передает РЕН ТВ, востребованный актер театра, кино и ТВ скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Лахин был госпитализирован еще в декабре и последние дни жизни он провел в реанимации одной из столичных больниц в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Юрий Лахин в 1952 году в Запорожье. Окончил Свердловское театральное училище в 78-м. Играл в Свердловском театре драмы, в "Сатириконе", Театре на Покровке.

Среди ролей в кино и на ТВ - Василий Кружилин в "Вечном зове", "Сыщики", "Антикиллер" (вор в законе Север), "Тайный знак", "Громовы", "Ликвидация", "Молодёжка", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

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