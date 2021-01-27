Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус

Названа причина смерти Заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина, умершего на 69-м году жизни в Москве 27 января.

Как передает РЕН ТВ, востребованный актер театра, кино и ТВ скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Лахин был госпитализирован еще в декабре и последние дни жизни он провел в реанимации одной из столичных больниц в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

Юрий Лахин в 1952 году в Запорожье. Окончил Свердловское театральное училище в 78-м. Играл в Свердловском театре драмы, в "Сатириконе", Театре на Покровке.

Среди ролей в кино и на ТВ - Василий Кружилин в "Вечном зове", "Сыщики", "Антикиллер" (вор в законе Север), "Тайный знак", "Громовы", "Ликвидация", "Молодёжка", "Высоцкий. Спасибо, что живой".