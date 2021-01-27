Пробурить одиночную скважину в Арктике станет проще

При разработке одиночной скважины в Арктике больше не надо будет проводить экологическую экспертизу проектной документации, сообщила пресс-секретарь главы Минприроды. Министерства природных ресурсов и экологии вместе в Росприроднадзором согласились внести такие изменения в законодательство.

"Взамен недропользователи возьмут на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды, - добавила собеседница. - Крупные компании согласны".

По ее словам, анализ изменений в закон об экологической экспертизе, который заработали вместе с законом о господдержке арктических проектов в августе 2020 года, показал избыточность некоторых норм.

"Проект обустройства месторождения и так проходит государственную экологическую экспертизу, а от экспертизы одиночной скважины экологического эффекта не будет, - объяснили в Минприроды. - Намного важнее, чтобы поисково-разведочные скважины правильно ликвидировались и рекультивировались".

По данным ведомства, в России к этому моменту уже скопилось больше 150 тысяч бесхозных скважин.