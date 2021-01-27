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27.01.2021 08:00
Рубрика: Власть

Путин даст старт онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград"

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Сегодня 77-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Президент Владимир Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" в Музее Победы на Поклонной горе. Иммерсивный - это когда зритель полностью погружен в происходящее, становится полноправным участником действия, а не просто наблюдателем.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин также осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа". Это масштабный интерактивный проект из почти 7 тысяч экспонатов, 17 тематических разделов, фильмов-реконструкций, трехмерных панорам. Уникальное музейное пространство занимает свыше 3 тысяч квадратных метров и позволяет с удивительной достоверностью воссоздать историческую реальность военной эпохи.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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В экспозиции представлены уникальные интерактивные карты - оккупированных территорий, эвакуации и концлагерей. "Электронный шкаф" - динамичная витрина во всю стену - позволяет взаимодействовать с предметами, например, снаряжением бойца. Трехмерная голограмма с участием актеров воссоздает заседание Государственного комитета обороны в кабинете Сталина. Кроме того, любой посетитель может сесть за рабочее место легендарного диктора Левитана и зачитать сводки Совинформбюро за то число, в которое он пришел в музей.

"Это уникальный музейный проект, аналогов которого еще не было в нашей стране. Этот проект мы позиционируем как музей-кино-театр", - объяснил журналистам заместитель директора музея Эльдар Янибеков.

Экспозиция посвящена жизни страны в военные годы. Она не про бои и фронт, в ней история жизни страны, которая столкнулась с войной, о тех, кто не взял в руки оружие, но как мог, приближал Победу. Посетителей окружает более 7 тысяч экспонатов, предметов того времени. Специально для экспозиции актер и режиссер Игорь Угольников снял почти два десятка фильмов-реконструкций, которые еще глубже погружают в атмосферу того времени. Смотрители-актеры в аутентичной одежде участвуют в экскурсиях и взаимодействуют с посетителями.

"Эта экспозиция адресована прежде всего молодым людям, а они привыкли все трогать своими руками, на экране все перелистывать. Для этого у них есть здесь теперь все возможности", - сказал журналистам Угольников. В музее можно "пройти" от Брестской крепости до Берлина.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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К сегодняшней годовщине создан уникальный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". В нем объединились возможности театра, кино и исторических артефактов. Он рассказывает, как захватчики оккупировали Ленинградскую область, об их преступлениях, об эвакуации людей, предприятий и музейных сокровищ. Посетители погружаются в атмосферу блокадного города.

Также в музее реализован проект "Лица Победы". Его замысел - создать коллективный портрет тех, кто жил в то время. Чтобы сохранилась память обо всем поколении советских людей, которые внесли вклад в Победу - и тех, кто воевал на фронте, и тех, кто трудился в тылу, и тех, кто партизанил, был в подполье, сопротивлялся оккупантам.

"Мы не брали материалы из архивов, попросили найти истории своих родственников и передать материалы о них на вечное хранение в музей", - пояснил Янибеков. "Любой может прийти в зал, найти по фамилии человека и показать его портрет и историю детям или внукам", - сказал он. Изображение появится на большом экране. Таким образом получается глобальный цифровой архив.

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