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27.01.2021 15:50
Рубрика: Власть

Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого

Текст: Ксения Воронцова
Владимир Путин считает, что России и Европе необходимо строить диалог друг с другом по-честному и избавиться от фобий прошлого.

Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб задал Путину вопрос, как он видит будущее отношений между Россией и Европой.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"У нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура" - ответил российский лидер в ходе своего выступления на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021".

Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития этих отношений, указывая, что Россия - это часть Европы и географически, и в культурном смысле, заметил Владимир Путин. Сегодняшняя ситуация в отношениях является ненормальной и нужно возвращаться к позитивной повестке дня, это в интересах обеих сторон, считает он.

"Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков. Смотреть в будущее", - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что если удастся подняться над этими проблемами прошлого, стороны ждет позитивный этап отношений. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - заключил президент.

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