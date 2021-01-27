Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого

Владимир Путин считает, что России и Европе необходимо строить диалог друг с другом по-честному и избавиться от фобий прошлого.

Президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб задал Путину вопрос, как он видит будущее отношений между Россией и Европой.

"У нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура" - ответил российский лидер в ходе своего выступления на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021".

Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития этих отношений, указывая, что Россия - это часть Европы и географически, и в культурном смысле, заметил Владимир Путин. Сегодняшняя ситуация в отношениях является ненормальной и нужно возвращаться к позитивной повестке дня, это в интересах обеих сторон, считает он.

"Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков. Смотреть в будущее", - подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что если удастся подняться над этими проблемами прошлого, стороны ждет позитивный этап отношений. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной", - заключил президент.