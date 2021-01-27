Мир в кризисе ценностей

Главной темой форума стала "новая глобальная ситуация". Пандемия лишь ускорила структурные изменения, обострила проблемы и дисбалансы, заявил Путин. Некоторые эксперты сравнивают ситуацию с 30-ми годами прошлого века. По многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов аналогии напрашиваются, согласен президент.

Путин отметил кризис прежних моделей экономического развития и усиление социального расслоения: это "вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах". Все это не добавляет стабильности и предсказуемости. Ослабляются международные институты, множатся региональные конфликты, деградирует система глобальной безопасности.

Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - шаг в правильном направлении, оценил президент. Но противоречия закручиваются по спирали. "Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны", - напомнил он. "Конечно, сейчас такой глобальный "горячий" конфликт, надеюсь, в принципе невозможен... Он означал бы конец цивилизации", - предостерег Путин.

Мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Такая модель по определению неустойчива

Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать. "Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск "внутренних" и "внешних" врагов, с разрушением не только таких традиционных ценностей (мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни", - полагает он.

Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки, продолжил президент. "Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию", - обозначил он.

Пандемия обострила неравенство

Путин назвал ключевые вызовы перед мировым сообществом. Первый - социально-экономический. Период последних сорока лет можно назвать сверх­успешным для мировой экономики, оценил он. Глобализация и внутренний рост привели к мощному подъему в развивающихся странах. Но результатом стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и разрыв в доходах. В развитых экономиках проблемы расслоения оказались еще более глубокими. А вот прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских, компаний возросли. Доходы достались одному проценту населения, заметил президент.

В прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времен Второй мировой войны. Потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 млн рабочих мест. К концу года удалось восстановить только половину. Если 20-30 лет назад проблемы можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, сегодня такие механизмы не работают, подчеркнул президент. "Количественное смягчение" ведет к дальнейшему расслоению, а нарастающий разрыв между "реальной" и "виртуальной" экономикой чреват непредсказуемыми потрясениями.

Надежды, что удастся "перезагрузить" прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием. Последние 20 лет заложили фундамент для "четвертой промышленной революции", которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, отметил Путин. Пандемия значительно ускорила разработки. Но без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы.

Политика: игра без правил

Второй вызов - общественно-политический. "Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы", - заметил Путин. Опасная иллюзия, что их можно проигнорировать, загнать в угол, чревата серьезными последствиями, убежден он: общество все равно будет разделено и политически, и социально.

Технологические и прежде всего цифровые гиганты де-факто уже конкурируют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами. "У общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?" - заметил Путин, добавив, что это недавно все видели в США.

Третий вызов - дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Нерешенные социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, кого можно обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение. "Градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер", - заметил Путин.

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы - вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых "горячих точек" на нашей планете", - продолжил президент. Было бы наивно предлагать универсальные чудодейственные рецепты. "Но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальное напряжение, нам всем, безусловно, необходимо", - призвал он.

Диалог России и Европы требует честности и избавления от фобий прошлого

Путин также отметил, что диалог России и Европы требует честности и избавления от фобий прошлого. "Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной", - пояснил он.

В этом году форум со своей традиционной площадки в Давосе переместился в онлайн. Фото: EPA

Государство - для человека

Главный вопрос - как не просто быстро восстановить экономику, а добиться того, чтобы это помогло преодолеть груз социальных дисбалансов. Ключевую роль будут играть государственные бюджеты и центральные банки, считает Путин. А повышение роли государств в социально-экономической сфере требует тесного межстранового взаимодействия.

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива", - заявил Путин, призвав направить усилия и ресурсы на то, чтобы добиться снижения социального неравенства. Нужны новые возможности для каждого вне зависимости от того, где он родился и живет. Только так можно гарантировать эффективное развитие экономики, где люди не средство, а цель. Президент назвал четыре приоритета: комфортное жилье, достойные зарплаты и пенсии, качественная медицина и образование.

Однополярный мир: конец эпохи

Эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, завершилась, сказал президент. Да и не начиналась, добавил он. В мире сформировались разные центры развития со своими самобытными моделями, и крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, "чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов", считает Путин. Для этого предстоит заняться укреплением универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике и торговле.

И важно использовать новые форматы - нужно объединение усилий суверенных государств для решения конкретных проблем к общей пользе. Например, Астанинский формат, сотрудничество по урегулированию в Нагорном Карабахе, по стабилизации энергорынка. Путин призвал объединять усилия в борьбе с распространением коронавируса и повышением доступности вакцин. "Для инфекций и пандемий границ не существует", - заметил он.

Конкуренция между странами в переломные моменты только побуждала объединять усилия на судьбоносных направлениях. И сейчас именно такой период, убежден президент. Очень важно сосредоточиться не на мнимых, а реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов. И тогда удастся достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века.