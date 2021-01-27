Путин заявил об угрозе появления новых горячих точек на планете

Президент России Владимир Путин заявил, что градус внешнеполитической и пропагандистской риторики нарастает.

"Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан", - заявил российский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин также добавил, что можно ожидать давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов.

"Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение в финансовой, технологической, информационной сферах", - перечислил президент РФ. По его словам, подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, "применение силы по тем или иным надуманным предлогам".

"Это угрожает появлением новых горячих точек на нашей планете, это все то, что не может нас не беспокоит", - подчеркнул российский лидер.