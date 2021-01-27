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27.01.2021 15:41
Рубрика: Власть

Работодатели получат налоговые льготы за оплату курортов сотрудникам

Текст: Татьяна Замахина
Предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семей отдых на курортах, предоставят налоговые льготы. Правительственный закон на эту тему принят на пленарном заседании Госдумы.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Документ делает более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты на территории РФ, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работодатели, по его словам, получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаториями и курортами, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
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Новый закон гласит, что затраты на оплату проживания, питания и лечения сотрудников и членов их семей работодатель сможет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организаций. Законопроект также освобождает от НДФЛ суммы, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.

Под налоговые льготы в том числе попадут случаи, когда компания не оплачивает услуги по санаторно-курортному лечению, а компенсирует расходы, полностью или частично понесенные сотрудниками. Включая, в том числе, траты на проживание, питание, а также экскурсии.

Принятие и реализация данных норм, как полагают в кабмине, будет способствовать расширению спроса на лечение в санаториях и приведет к повышению доступности такого рода услуг.

Отметим, что будет установлен лимит курортных затрат на человека - 50 тысяч рублей. А именно, расходы работодателя учитываются в размере не выше указанной суммы в совокупности за налоговый период на каждого из лиц. "Это на каждого человека, то есть это на самого работника, на членов семьи, родителей, - пояснил депутатам замминистра финансов Алексей Сазанов. - На наш взгляд, этот предел обоснован и соответствует тем ценовым показателям, по которым продаются внутрироссийские туристские продукты".

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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