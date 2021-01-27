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27.01.2021 13:19
Рубрика: Экономика

Бирюков: Субсидии на оплату ЖКУ будут продлеваться автоматически до 1 апреля

Текст: Ирина Огилько

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будут продлеваться автоматически до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Он отметил, что соответствующее Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Жителям столицы не нужно подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на оплату ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года, - подчеркнул Петр Бирюков. - Ранее из-за пандемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года, теперь эта мера социальной поддержки вновь продлена".

Заместитель мэра сообщил, что в Москве субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

"Выплаты предоставляются на шесть месяцев, ранее после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи, - рассказал Петр Бирюков. - С 1 января 2021 процедуру получения субсидии упростили, необходимую для ее продления информацию госорганы теперь получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому после отмены автоматического продления получателю субсидии нужно будет только вовремя подавать заявление".

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время субсидией на оплату ЖКУ пользуются более 1 млн. москвичей, из которых свыше 80% - пенсионеры.

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