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27.01.2021 13:52

Глава самоуправления Калуги отчитался перед депутатами

27 января состоялось первое в 2021 году заседание городской думы Калуги. Депутаты заслушали отчет главы городского самоуправления.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Юрий Моисеев поблагодарил за плодотворную работу депутатов шестого созыва и своего заместителя Александр Иванова, на протяжении двадцати лет возглавлявшего городскую думу.

"В прошлом году в Калуге были успешно проведены такие значимые мероприятия, как предварительное внутрипартийное голосование партии "Единая Россия", голосование по поправкам в Конституцию, выборы губернатора Калужской области, депутатов городской думы и законодательного собрания, - отметил Юрий Моисеев. - Все это результат слаженной и конструктивной работы всех ветвей власти".

Фото: Калужская городская дума
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Глава Калуги подчеркнул, что в прошедшем году в городе выполнен большой объем работ по ремонту дорог, дворов и жилых домов, строительству социальных и спортивных объектов, объектов благоустройства, депутатский корпус осуществлял контроль на всех этапах работ.

"Многие депутаты городской думы приняли активное участие в благотворительных акциях и работе волонтерского движения, - отметил Юрий Моисеев. - В 2021 году приоритетами в работе депутатского корпуса станет совершенствование нормативно-правовой базы, развитие территориального общественного самоуправления, формирование комфортной городской среды, подготовка к юбилею Калуги, празднованию 60-летия первого полета в космос и выборам в Государственную думу".

Отчет был принят, работа главы городского самоуправления признана удовлетворительной. Также были приняты отчеты заместителя председателя Городской Думы и председателей комитетов.

Тайным голосованием был избран первый заместитель председателя Городской Думы, им стал Александр Иванов, заместителем председателя Городской Думы был избран Сергей Павлов.

Парламентарии внесли изменения в прогнозный план приватизации, приняли решение об установке мемориальной доски в память об инженере-электротехнике Николае Николаевиче Вашкове на фасаде дома №22 по ул. Воробьевской и памятного знака героям-пограничникам на территории мемориального комплекса "Площадь Победа".

Новым улицам присвоены наименования "Снежная" и "Белые Росы".

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