Около 30 процентов ТЦ Москвы и Подмосковья давно устарели и нуждаются в реконцепции, считают в компании JLL. Поэтому однобокие, без развлечений и современных фуд-кортов, "торгушки", если не будут меняться, рискуют потерять покупателя.

Небольшие "пластиковые" торговые комплексы с приветом из 90-х все еще существуют - их можно встретить в спальных районах столицы и маленьких городах Подмосковья. Эксперты говорят, что "постарели" сами здания, да и формат а-ля "рынок" постепенно уходит в прошлое. По мнению дизайнера и основателя студии Grande Familia Инны Каминской, владельцев ТЦ больше интересуют вопросы оптимизации расходов из-за потери платежеспособности арендаторов и пустых площадей, чем дальнейшее развитие. Пандемия, из-за которой во многом изменились потребительские привычки, только подтвердила мысли экспертов. Устаревшие центры, уверена Каминская, должны двигаться в сторону творческих и развивающих площадок, мест для оздоровления и релаксации. "Крупные торговые площади уже трансформируются в более мелкие шоурумы с возможностью выбора и покупки онлайн, фуд-корты в ресторанные коллаборации с кулинарными шоу и открытыми зонами, - отмечает Инна Каминская. - Наступает время шеринг-форматов и pop-up-магазинов - небольших торговых точек для демонстрации новых товаров или услуг офлайн. Еще немного - и мы привыкнем к магазинам без персонала и бесконтактной форме оплаты, тематическим приложениям для гостей ТЦ". По мнению экспертов, в последнее время москвичи стали гораздо больше ценить свою локальную среду. Поэтому районные ТЦ рядом с домом, говорит глава архитектурного бюро A61 Дмитрий Морозов, будут все популярнее. Собственники могут со временем сделать из ТЦ в "спальниках" компактные лайфстайл-комплексы, где местные жители найдут все необходимое под одной крышей.

Наступает время шеринг-форматов и pop-up-магазинов - небольших временных торговых точек

- Важно понимать, что районные торговые центры удовлетворяют потребности людей, проживающих в радиусе одного-двух километров. Его наполнение необходимо планировать, исходя из этого, - отмечает Морозов. - В обновленных центрах, не покидая своего района, можно будет, например, получать различные товары, проводить семейные праздники и выходные. После "реинкарнации" торговые комплексы, по общему мнению экспертов, могут стать новыми точками притяжения. Но достаточно ли только сменить концепцию и провести реконструкцию? Все индивидуально, говорит коммерческий директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов. "Например, можно вспомнить опыт компании Enka, которая перестраивает свои "Капитолии" путем полного сноса, - отмечает он. - В любом случае девелоперы сравнивают обе модели (полный снос или перестройка) и оценивают потери".