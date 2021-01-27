Кто ответит за массовую гибель рыбы в Воронежском заповеднике

Неочищенные стоки, сброшенные в речку Усмань на территории Липецкой области, предположительно, стали причиной замора рыбы на охраняемой природной территории. В ближайшее время специалисты рассчитают ущерб. Основным виновником происшествия называют ОГУП "Липецкоблводоканал".

Сигнал о массовой гибели рыбы вблизи границы охранной зоны поступил еще 3 декабря - от директора Воронежского заповедника Анатолия Тарасова. Он обратился в Росприроднадзор, после чего инспекторы Центрально-Черноземного управления совместно с коллегами из липецких природоохранных органов провели рейд по реке. Зафиксировали изменение цвета и запаха воды как в месте, где рыба плавала кверху брюхом, так и выше по течению - у очистных сооружений "Липецкоблводоканала" в городе Усмани.

Проверки продолжились в новом году. В середине января специалисты вновь обнаружили большое количество дохлой рыбы в акватории реки в границах Липецкой области, где расположена часть Воронежского биосферного заповедника. По предварительной версии, виновниками загрязнения сочли ОГУП "Липецкоблводоканал" и ООО "Овощи Черноземья".

Осмотр очистных сооружений и отбора проб - выше и ниже точки сброса стоков - показал, что в Усмань сбрасывают воду, загрязненную массой вредных веществ.

На прошлой неделе в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора поступили первые результаты лабораторных анализов. Допустимая концентрация ионов аммония в пробах превышена в 54 раза, меди - в 30, поверхностно-активных веществ - в 28. Биологическое потребление кислорода в 26 раз выше предельной границы нормы. В избытке - железо и марганец, нитриты и фосфаты, нефтепродукты и различные взвеси. Окончательные итоги исследований огласят в конце января.

Осмотр очистных сооружений показал, что в реку сбрасывают воду, загрязненную вредными веществами

- По результатам проверки будут сделаны выводы о соответствии деятельности "Липецкоблводоканала" природоохранному законодательству, а также будет рассчитан и предъявлен ущерб, нанесенный экологии региона, - сообщил руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин. - Мы продолжаем надзорные мероприятия по факту гибели водных биологических ресурсов и загрязнения реки Усмани. Управление намерено провести дополнительные рейды с целью выявления иных причастных к этому лиц.

Тем временем

В национальном парке "Мещера" во Владимирской области появилось стадо европейских зубров. Ранее здесь, на 23 гектарах питомника в деревне Савинской Гусь-Хрустального района, обитал всего один такой редкий зверь. Теперь появилось еще четыре самки и теленок. Их привезли из федерального заказника "Муромский", где сформировалась довольно крупная вольная популяция зубров - более ста особей. Чтобы животные не мешали друг другу, часть пришлось отселить в Савинскую. Ожидается, что в течение 10 лет в нацпарках "Мещера" и "Мещерский" образуется своя сотня зубров. Ну а уже в следующем году рядом с вольером появится визит-центр, чтобы гости могли с близкого расстояния увидеть редкого зверя, узнать о его повадках.