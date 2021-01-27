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27.01.2021 11:05
Рубрика: Власть

Матвиенко почтила память погибших во время блокады Ленинграда

Текст: Галина Мисливская
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда почтила память погибших ленинградцев и отметила мужество жителей и освободителей города.
Председатель СФ В. Матвиенко возложила цветы к стеле Ленинградского фронта в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Фото: Пресс-служба Совета Федерации Председатель СФ В. Матвиенко возложила цветы к стеле Ленинградского фронта в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Председатель СФ В. Матвиенко возложила цветы к стеле Ленинградского фронта в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Глава Совфеда возложила цветы к памятной стеле Ленинградскому фронту на Поклонной горе, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Спикер отметила, что впервые за многие годы не находится в этот день на Пискаревском кладбище. "Но я не смогла не прийти к одному из мемориальных мест, отсылающих к обороне Ленинграда, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам Ленинграда, жителям Ленинграда, которые несмотря на нечеловеческие испытания выстояли, победили, защитили город", - сказала она.

Фото: Пресс-служба Группы "Эталон"
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Валентина Матвиенко напомнила, что у фашистов были планы стереть город с лица земли, сломить его, поставить на колени. "Но благодаря силе духа, нравственной силе жителей Ленинграда этим планам, к счастью, не удалось сбыться. - отметила она. - Голод, холод, ежедневные бомбежки не сломили высочайшую нравственную силу ленинградцев. Об этом подвиге мы будем помнить всегда".

Председатель СФ напомнила, что в 2021 году исполняется 80 лет легендарной Дороге жизни - "той самой ниточке надежды, которая позволяла поддерживать пульс замерзающего города".

Правительство Ленинградской области, добавила Валентина Матвиенко, готовится торжественно отметить эту знаменательную дату и отдать дань памяти тем, кто спасал город.

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