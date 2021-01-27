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27.01.2021 08:32
Рубрика: Общество

Москва расширяет эксперимент по внедрению технологий ИИ в здравоохранение

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил расширение эксперимента по внедрению технологий искусственного интеллекта в здравоохранение. В 2021 году цифровые технологии помогут врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Уже сейчас ИИ-сервисы позволяют врачам экономить 30% времени на описание радиологического снимка. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости Фото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости

Она рассказала: "В Москве создана Единая цифровая платформа здравоохранения, а также накоплен огромный массив медицинских данных. Это дает нам широчайшие возможности для создания цифровых продуктов, которые повышают качество медицинской помощи. Именно на этой основе мы развиваем сервисы искусственного интеллекта. В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 - проходит тестирование. Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга. Теперь, в соответствии с постановлением Мэра Москвы, которое подписано сегодня, мы расширяем рамки эксперимента. Сервисы компьютерного зрения будут разработаны для шести новых видов исследований. Они охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний. Кроме того, алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий".

Фото: iStock
Создан уникальный датчик диагностики заболеваний мозга

По словам вице-мэра, сервисы, которые в рамках пилота показывают хорошие результаты, будут постепенно внедряться в повседневную работу медиков московских поликлиник и больниц.

"На сегодняшний день в рамках эксперимента по внедрению в систему московского здравоохранения технологий искусственного интеллекта и цифрового зрения ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков. За неполный год с момента запуска проекта мы можем с уверенностью сказать, что новые технологии повышают качество и скорость диагностики. Время описания снимка удалось сократить на 30%, то есть в среднем тратится около семи минут на исследование. И, конечно, главное, что сервисы помогают врачам не пропустить серьезные патологии в большом потоке исследований и выявлять пациентов с высоким риском развития заболеваний", - добавила вице-мэр.

Сейчас 18 сервисов компьютерного зрения помогают врачам выявлять на снимках признаки онкологических и инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Алгоритмы отмечают области возможных изменений цветовыми подсказками и ранжируют медицинские изображения по степени вероятности патологического процесса: первыми на описание к врачам-рентгенологам поступают снимки пациентов, которым скорее может потребоваться медицинская помощь.

Напомним, эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения был инициирован правительством Москвы в конце 2019 года. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по вовлечению инновационных компаний в создание и внедрение высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.

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