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27.01.2021 08:06
Рубрика: Общество

Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей

Текст: Ирина Огилько

С начала проведения акции "Елочный круговорот" уже около 25 тыс. новогодних елей сдали москвичи на утилизацию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он напомнил, что акция стартовала 2 января, она продлится до 20 февраля. Ее главная цель - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов.

"Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов", - сказал заммэра. Сдать натуральную елку, сосну или пихту можно в 549 пунктах и один - в ближайшем Подмосковье на территории ТЦ "Мега Белая дача". Их полный перечень с адресами опубликован на Портале открытых данных правительства Москвы. Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тыс. елей в сутки. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений. Ведь, из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных.

Все собранные деревья отправляют в пункты переработки, всего их открыто 10.

Кстати, в прошлом году в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве собрали 52 тыс. елей, из которых получили 200 кубометров щепы.

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