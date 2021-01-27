Названы московские парки, в которых собирают вторсырье

Не знаете куда деть лишнюю одежду, книги и другие вещи, а на помойку отнести жалко? Специалисты "Мосприроды" рассказали, как жители столицы могут помочь городу избавиться от лишнего мусора и дать вторую жизнь этим вещам. Причем совместить это можно с прогулкой на природных территориях, ведь расположены пункты приема вторсырья рядом с экологическими центрами.

Так сдать ненужные вещи можно в проекты "Добрые вещи", "Доброворот" и фонда "Второе дыхание". Собранные вещи в хорошем состоянии передадут нуждающимся, а непригодные переработают. В любом случае эти вещи еще послужат, а значит, помогут сберечь ресурсы, затраченные на их производство. Вещевые излишки можно отнести в экоцентры: - "Экошкола Кусково" (3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1, телефон для справок: 8 (495) 370-07-50); - "Воробьевы горы" (Андреевская наб., д. 1; 8 (495) 225-65-92, обязательно предварительно позвонить); - "Битцевский лес" (Новоясеневский тупик, 1, стр. 3, 8 (916) 306-56-50. Прием с 8:00 до 17:00 в будни, с 10:00 до 17:00 в выходные).

Специалисты также советуют не выбрасывать пластиковые завинчивающие крышечки от питьевых продуктов. Их собирает проект "Добрые крышечки", помогающий детям. Все вырученные денежные средства за собранные крышечки переводятся на счет благотворительного фонда и идут на покупку очень нужного оборудования для детей.

Адреса пунктов приема "Добрых крышечек" можно посмотреть здесь.

Для любителей чтения на природных территориях города открыт проект "книжный круговорот" или буккроссинг. Сюда можно принести и оставить книгу , чтобы другие люди могли ее прочесть. Принести, поменять прочитанную книгу на другую можно по следующим адресам:

- экоцентр "Экошкола Кусково" (3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1, телефон для справок: 8 (495) 370-07-50);

- ДПТ "Битцевский лес" (Новоясеневский тупик, д.1, стр.2, открытая веранда, телефон для справок: 8 (495) 426-00-22);

- экоцентр "Воробьевы горы" (Андреевская наб., д. 1; 8 (495) 225-65-92);

- экоцентр "Конный двор" (ул. Металлургов, д.41, с1, 8 (495) 672-88-65).

До 20 февраля в городе открыты пункты приема новогодних натуральных елей, сосен и пихт. Сдать "новогоднюю пушистую красавицу" на переработку можно в одном из 500 пунктов приема хвойных деревьев, причем 12 из них расположены в парках. Все собранные деревья перемелют в щепу, которая вернется в природу, например, став удобрением или материалом для укрепления пешеходных дорожек.

Информацию об их адресах и режимах работы смотрите здесь.

Несмотря на то, что в каждом столичном дворе стоят синие контейнеры для вторсырья, сдать ненужную бумагу, стекло и пластик можно и на парковых территориях. Пункты приема работают при экоцентрах "Битцевский лес" и "Экошкола Кусково".