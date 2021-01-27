Опубликовано видео задержания террористов в Калужской области

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией обезвредили в Калужской области ячейку международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами". Эта террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году.

На кадрах оперативной съемки показано задержание подозреваемых в оборудованном подвале, где они проживали. Показаны также изъятые у членов ячейки в большом количестве сим-карты и диски с пропагандистскими материалами террористов.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, установлено, что члены террористической структуры вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирною халифата". Эта идеология также подразумевает разрушение институтов светского общества и свержение насильственным путем действующей власти.

По данным ФСБ, члены ячейки проводили конспиративные собрания, во время которых они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и занимались вербовкой в свои ряды местных мусульман.

В ЦОС ФСБ отметили, что по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.