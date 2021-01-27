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26.01.2021 23:12
Рубрика: Культура

Забавный снег

Художник из Подмосковья Иван Волков рисует на снегу гигантские картины высотой с десятиэтажный дом
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Художник из подмосковного города Протвино Иван Волков, рисующий на снегу, стал героем социальных сетей.
Рисунок в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусом, появился в одном из дворов подмосковного города Протвино. Фото: Иван Волков Рисунок в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусом, появился в одном из дворов подмосковного города Протвино. Фото: Иван Волков
Рисунок в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусом, появился в одном из дворов подмосковного города Протвино. Фото: Иван Волков

Его картина в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусом, вмиг разлетелась по интернету и собрала множество позитивных комментариев. "Снежного" творца уже сравнивают с британским мастером стрит-арта Бэнкси. Корреспондент "РГ - Недели" познакомился с художником и узнал, как "рождаются" зимние рисунки и зачем ему это нужно.

Зимний эксперимент

Фото: "Амурская правда"
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Ивану Волкову 28 лет. Он из семьи художников, окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова. В столице у него своя мастерская. Занимается и живописью, и графикой, и скульптурой. Участвует в зарубежных и российских выставках. И уже третью зиму подряд пробует себя в "снежном" стрит-арте, но заметили Ивана в этом деле почему-то только сейчас. Идею с зимними рисунками, говорит он, вынашивал давно, но не знал, как воплотить в жизнь.

- Думал, буду использовать маленькие баллончики, которыми уличные художники рисуют граффити, - вспоминает Волков. - Остановился в итоге на больших баллонах, с помощью которых дачники травят колорадских жуков. Туда заливаю акриловую краску, разбавленную водой, и распыляю по снегу.

Поначалу художник долго искал себя, осваивал технику, экспериментировал с красками и цветами. Первые рисунки, признается Иван, были неудачными.

Далеко гляжу

Иван Волков помимо "снежного" стрит-арта занимается живописью, графикой и скульптурой. Участвует в зарубежных и российских выставках. Фото: Из личного архива Ивана Волкова

Художника привлекают городские пейзажи, он рисует в основном в гуще жилой застройки. Говорит, чтобы было видно из окон ближайших домов. Роль гигантских полотен играют спортивные площадки и пустыри с большим количеством снега. На "охоту" с набросанным на бумаге эскизом Иван обычно выходит днем. Чаще в родном Протвине, но иногда и в Москве. Все рисунки одного размера - в среднем 30 на 15 метров. Это примерно как десятиэтажный дом. На такую махину обычно уходит два-три часа и 20-30 литров "красочного" раствора.

- Некоторые думают, что я запускаю квадрокоптер и через экран контролирую свою работу. Это нереально, поскольку коптера хватает на пятнадцать минут полета, - рассказывает Иван Волков. - На самом деле, рисунки даются тяжело. Я не вижу того, что делаю. Приходится полагаться на собственные ощущения и расчеты, прикидываю в голове пропорции и вымеряю габариты шагами. Да и тяжелый баллон на спине вынужден таскать. Дело сложное, но не затратное - нужны несколько тюбиков краски и вода.

Белый на белом

На снег Иван выносит остросоциальные темы, поэтому в социальных сетях его нередко сравнивают с известным на весь мир художником Бэнкси.

Подмосковный же парень своей схожести с британцем не видит. Говорит, техника абсолютно разная. Героями Волкова не раз были представители социально незащищенных профессий, в том числе курьеры и дворники.

В качестве полотен художник часто выбирает спортивные площадки и пустыри с большим количеством снега

Из недавнего - рисунок в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусной инфекцией. В центре сюжета - медик в халате и маске, который заботливо держит в руках земной шар. Действительно, врачи сегодня едва ли не главные герои во всех странах. Фото с работой уже разлетелось по соцсетям и собрало добрую порцию комментариев и лайков.

Пока не выпадет снег

В копилке Ивана уже более тридцати "снежных" рисунков. Количество, правда, сильно зависит от зимы. Если снежная, как эта, тогда и "урожай" богаче. В нынешнем сезоне ему удалось создать уже больше десяти зимних картин. Но у таких рисунков в отличие от тех же граффити жизнь слишком коротка, но автора это ничуть не огорчает.

30 картин создал на снегу Иван Волков за три зимы

- Бывает, сделаю картину, а на следующее утро все заметает снегом, - говорит Волков. - Если осадков нет, то два-три дня еще может пожить.

Рисунки, по его словам, намеренно никто не портит. Местные жители к необычному творчеству относятся с пониманием. Изредка могут "потоптаться" дети - их притягивают яркие краски. В любом случае работы остаются жить на фотоснимках. Поначалу Иван фотографировал со своего балкона или просил помочь со съемкой соседей. Теперь у него есть коптер, с его помощью он и фиксирует свое зимнее творчество. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

Тем временем

Яблоки на снегу

"Мосприрода" запустила творческий фестиваль "Снежный холст". Из-за пандемии он проходит в новом формате - в течение месяца.

Попробовать свои силы в "снежном" творчестве может любой желающий. Фото: mospriroda.ru

Участвовать можно одному или с командой. Надо выбрать один из столичных природных парков, найти там подходящее место площадью не больше 3x3 м (подальше от тропинок и лыжных трасс) и создать картину из природных материалов.

Фото: @ERKAN.BAZARBASI
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Подойдут найденные под снегом шишки и ветки, сушеные ягоды рябины и боярышника, яблоки, желуди, несоленые семечки, морковь и капуста. Такой "холст" может стать столом для пернатых, белок и зайцев. Поэтому использовать краски и лаки запрещено. Заявку с фотоснимком получившейся картины, точной геолокацией и контактами участников нужно отправить на электронную почту парка до 21 февраля включительно. Подробности - на сайте mospriroda.ru.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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