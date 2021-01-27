27 января, в 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, президент Владимир Путин осмотрел экспозиции в Музее Победы на Поклонной горе, дал старт онлайн-проекту о блокадном Ленинграде и ознакомился с отрывками новых художественных фильмов о войне.

Перед тем как приехать в музей, Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку "Город-герой Ленинград" в Александровском саду. В музее президент дал старт онлайн-версии иммерсивного проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Иммерсивный - это когда зритель полностью погружен в происходящее, становится участником действия, а не просто наблюдателем. Путина сопровождали помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко.

Директор музея на интерактивной панели показал президенту, как устроена экспозиция "Лица Победы": набрал имя одной из блокадниц - Зинаиды Ивановны Барановой. На экране появилось ее фото. Историю Барановой написала правнучка, которая живет в Тамбове и учится в четвертом классе, рассказал Школьник. Мединский добавил, что все истории в экспозиции написаны родственниками, которые присылают фотоматериалы из своих архивов. "Такая живая связь поколений получается", - сказал Путин. Идея проекта "Лица Победы" - создать коллективный портрет тех, кто жил в то время, чтобы сохранилась память обо всех советских людях, которые внесли вклад в Победу.

Глава государства ознакомился с экспозицией "Подвиг народа" - это масштабный интерактивный проект из почти 7 тысяч экспонатов, 17 тематических разделов, фильмов-реконструкций, трехмерных панорам. Уникальное музейное пространство занимает свыше 3 тысяч квадратных метров и позволяет достоверно воссоздать историческую реальность военной эпохи. Экспозиция не про бои и фронт, в ней история жизни страны, которая столкнулась с войной. Актер и режиссер Игорь Угольников снял почти два десятка фильмов-реконструкций, которые еще глубже погружают в атмосферу того времени. Смотрители-актеры в аутентичной одежде участвуют в экскурсиях и взаимодействуют с посетителями.

"Подвиг народа" - это масштабный интерактивный проект из почти 7 тысяч экспонатов, 17 тематических разделов, фильмов-реконструкций, трехмерных панорам

"Это уникальный музейный проект, аналогов которого еще не было в нашей стране. Этот проект мы позиционируем как музей-кино-театр", - объяснил журналистам заместитель директора музея Эльдар Янибеков. "Эта экспозиция адресована прежде всего молодым людям, а они привыкли все трогать своими руками, на экране все перелистывать. Для этого у них есть здесь теперь все возможности", - сказал Угольников. В музее можно "пройти" от Брестской крепости до Берлина.

В рамках экспозиции создан проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград". Он объединил возможности театра, кино и исторических артефактов. Посетители погружаются в атмосферу блокадного города. Путин 27 января принял участие в запуске онлайн-версии проекта и посмотрел в кинозале музея фрагменты фильмов "Подольские курсанты", "Фау-2. Побег из ада", "Летчик" и "Зоя" .