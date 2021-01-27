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27.01.2021 08:43
Рубрика: Культура

Сергунина: Власти Москвы и Ассоциация галерей договорились развивать арт-рынок

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Совместная работа над развитием арт-рынка даст дополнительные инструменты для его роста. Представители отрасли смогут получить экспертную и информационную поддержку, помощь в продвижении их проектов в России и за рубежом".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Третьяковской галерее открылось сразу семь новых выставок

Город и профессиональное сообщество будут вместе проводить конференции и выставки, разрабатывать и реализовывать программы для предпринимателей в креативных индустриях, заниматься исследовательской деятельностью, анализировать экономические показатели этой сферы и перспективные направления ее развития. Кроме того, для представителей столичного арт-рынка предусмотрено участие в российских и международных выставочных мероприятиях при финансовой поддержке Правительства Москвы.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

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