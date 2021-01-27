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26.01.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Гид в телефоне

Наушники, смартфон - и вперед на экскурсию по Москве
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Коронавирус многого лишил нас, в том числе и радостей путешествий. Куда поедешь, если каждый встречный - потенциальный разносчик болезни? Еще хуже экскурсоводам - во время карантина познавательные прогулки вообще попали под запрет, а значит, не стало и работы.
С помощью приложения "Узнай Москву" можно даже посмотреть на столицу в режиме дополненной реальности. Фото: Александр Корольков С помощью приложения "Узнай Москву" можно даже посмотреть на столицу в режиме дополненной реальности. Фото: Александр Корольков
С помощью приложения "Узнай Москву" можно даже посмотреть на столицу в режиме дополненной реальности. Фото: Александр Корольков

Сейчас экскурсии уже проводятся, но желающих принять в них участие по-прежнему немного. Но, как выяснил корреспондент "РГ", хорошую познавательную прогулку по столице вполне можно организовать самому себе, не потратив на это ни рубля, - с помощью обычного смартфона.

Гуляем онлайн

Крупнейшие музеи Москвы приняли в выходные почти 20 тысяч человек

Цифровыми гидами в наше время сложно удивить - даже в знаменитых двухэтажных туристических автобусах достопримечательности описывает не живой экскурсовод, а виртуальный. Туристы просто слышат запись, точно совпадающую с местом, которое проезжает в данный момент автобус. Для пеших прогулок такие сервисы тоже есть, но обычно за доступ к экскурсиям нужно платить, причем ценник иногда не сильно отличается от билета на стандартную прогулку с экскурсоводом. Другое дело - приложение "Узнай Москву", которое столичное правительство совершенствует уже несколько лет. Маршрутов с описанием там многие десятки. Можно посмотреть "Булгаковскую Пречистенку" и "Москву Ильфа и Петрова", отправиться в путь маршрутом по книге "Дети Арбата" и выбрать дорогу, составленную известным актером...

Любой из вариантов в приложении выбирается в пару кликов. Я выбрал маршрут с многообещающим названием "Мистическая Москва". Телефон первым делом отправляет меня на станцию метро "Маяковская" - там стартовая точка. Выхожу из вагона и нажимаю на первую иконку в приложении - в наушниках тут же раздается женский голос. За три минуты узнаю практически всю историю станции - смотрю на многочисленные мозаики и теперь знаю, что одна из них утеряна из-за устройства гермозатвора, а бюст поэта появился в одном из вестибюлей только после войны, и вообще оформление станции ругали за слабую связь с Маяковским. Но вот про мистическую сторону ни слова - это часть спрятана уже в сопровождающем тексте. Авторы пишут о тайне шепчущих колонн - если на платформе два человека встанут с противоположных сторон колонны и один будет говорить шепотом, то второй его услышит даже сквозь гул поездов. Это, конечно, не мистика, а чистая физика - звук передается по металлическим направляющим, которые обрамляют колонны. Второй "мистический" трюк тоже связан с направляющими - если запустить по одной из них монетку, то она проскользнет по всей длине как по рельсам и упадет точно с другой стороны. У меня, признаться, не получилось, но в Сети полно подтверждающих видео - знатоки советуют использовать двухрублевую монетку и выбирать малые арки. На тех, что протянулись с одной стороны платформы по другую, монетке мешают крепежи.

Признаться, на "Маяковской" я и прежде бывал сотни раз и даже считал ее своей любимой станцией. Но именно приложение заставило взглянуть на нее заново. Вся прогулка по "Мистической Москве" заняла два часа.

Примерно так же заново я открыл для себя сад "Аквариум", Патриаршие пруды, дом, где жил Михаил Булгаков, и многое другое. Не во всех местах есть голосовое сопровождение, но тексты, а иногда и старые фотографии сопровождают каждую достопримечательность.

А можно просто найти достопримечательности на карте... Фото: Александр Корольков

Ковидные прогулки

А что же происходит с обычными, классическими экскурсиями?

Руководитель экскурсионного проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов рассказал "РГ", что пандемия лишила экскурсоводов примерно 70% аудитории. Исчезли зарубежные туристы, гораздо меньше стало иногородних, да и многие москвичи испугались массовых гуляний. "В помещениях мы сейчас практически не проводим экскурсий, поскольку многие объекты - особняки, дворцы и прочие - закрыты, - говорит Степанов. - А с уличными прогулками придумали вот что - с этого года раздаем экскурсантам радиогиды и одноразовые наушники. За счет этого экскурсовода можно слышать на приличном расстоянии, не собираться вокруг него группой и соблюдать социальную дистанцию".

Такие новинки обходятся экскурсоводам в копеечку. По словам Степанова, один комплект радиогида, состоящий из передатчика и 40 приемников, стоит 125 тысяч рублей. "Для сравнения: громкоговорители, с которыми мы раньше работали, можно купить за 7-9 тысяч", - рассказывает он. Причем большинство прогулок в рамках проекта "Гуляем по Москве" проходит бесплатно - деньги на радиогиды собрали за счет редких платных экскурсий и денег, которые люди сами оставляют после бесплатных экскурсий.

... и изучить их историю или увидеть старые фотографии. Фото: Александр Корольков

При этом внедрение радиогидов любителей классических экскурсий от них не отвадило - Степанов считает, что людям важно видеть и слышать настоящего экскурсовода, иметь возможность задать ему вопрос и получить незаученный ответ. "Весной, когда все было закрыто на карантин, я подумал, что привычные экскурсии вымрут, - вспоминает гид. - Но время показало, что это не так - людям важны живые эмоции здесь и сейчас, никакими технологиями это не заменишь. Когда несколько лет назад в Лувре искусствоведы стали выкладывать свои экскурсии и лекции в Сети, то они боялись, что гости перестанут приходить. Но произошло ровно наоборот - посещаемость увеличилась, потому что человек, который послушал историю онлайн, захочет увидеть ее вживую".

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие выставки посмотреть в музеях Москвы

Такого мнения придерживаются и любители экскурсий. Студентка Дарья Кирюшева, например, говорит, что установила себе несколько приложений онлайн-экскурсий и намотала с ними по Москве уже десятки километров. "Летом даже ездила на велоэкскурсии, такие в приложениях тоже есть, - делится она с "РГ". - Это классная замена обычным познавательным прогулкам, особенно в условиях пандемии, но все же по обычным экскурсиям я все равно скучаю. Как ударили морозы, я даже осмелилась сходить на парочку - в холод все-таки шансов заразиться, думаю, меньше. И экскурсовод, кстати, просил всех соблюдать дистанцию".

Конкретно

Узнай Москву

Адрес портала "Узнай Москву": um.mos.ru. На нем собраны не только маршруты по столице, включая не самые популярные среди туристов районы, но и квесты, описания примечательных зданий, памятников, музеев и много другой познавательной информации. Там же можно найти и ссылки для скачивания бесплатных мобильных приложений - у них функционал еще шире. Также устроить себе экскурсию можно вообще не выходя из дома - на сайте moscowwithyou.ru доступна целая серия видеопрогулок, которые проводят москвоведы. Если все же хотите попасть на настоящую и при этом бесплатную экскурсию, то переходите на страницу проекта "Гуляем по Москве": moscowwalking.ru.

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