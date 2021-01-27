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27.01.2021 08:52
Рубрика: Общество

В 2021 году "Школа профессионального роста" в Москве примет 300 студентов

Текст: Любовь Проценко

Более 98% участников программы предыдущих лет трудоустроены в столичных медучреждених. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы/РИА Новости
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"Мы реализуем проект "Школа профессионального роста" для студентов медицинских вузов на протяжении трех лет. Такой проект позволяет студентам получить практические навыки, а команду городского здравоохранение пополняют молодые профессионалы. Программа показывает свою эффективность: 98% выпускников после стажировки были трудоустроены в городские медучреждения. В связи с этим мы решили нарастить обороты и значительно увеличить число участников программы. Постановление о расширении проекта уже подписал Сергей Собянин. В этом году пройти стажировки смогут 300 студентов и ординаторов из трех медицинских высших учреждений - это больше, чем в сумме за предыдущие три потока проекта. С 2018 года выпускниками школы стали 244 человека по 19 специальностям", - рассказала Ракова.

Цель программы "Школа профессионального роста" - обеспечить медицинские организации Москвы молодыми квалифицированными кадрами, прошедшими дополнительную подготовку в соответствии с профессиональными стандартами. Обучение включает себя теоретико-практические занятия и стажировку на базе городских медицинских организаций. По итогам прохождения программы участники проходят аттестацию в виде устного экзамена.

Набор в школу осуществляется по наиболее востребованным врачебным специальностям. "Участковый терапевт" и "участковый педиатр" - для студентов шестого курса. Для ординаторов второго (последнего) года обучения - по специальностям "педиатрия", "терапия", "общая врачебная практика", "оториноларингология", "офтальмология", "неврология", "анестезиология-реаниматология", "кардиология", "онкология", "травматология и ортопедия", "аллергология и иммунология", "урология", "пульмонология", "инфекционные болезни".

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Участникам программы выплачивается ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч рублей. По окончании обучения выпускники должны отработать не менее двух лет в одном из столичных медучреждений.

Программа "Школа профессионального роста" реализуется в Москве по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина с 2018 года. Четвертый поток проекта продлится с 1 февраля по 30 июля 2021 года. В нем примут участие студенты трех медицинских вузов - Сеченовского университета, медицинского университета имени Пирогова и медико-стоматологического университета им. Евдокимова.

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