В Калуге обсудили ход массовой вакцинации от COVID-19

18 января в регионе началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Поступило 13232 дозы вакцины "Гам-КОВИД-Вак". В настоящий момент весь запас вакцины распределен по медицинским организациям. Новая поставка вакцины запланирована на первую неделю февраля текущего года

В области уже вакцинировано 9886 человек, в том числе привитых I и II компонентами вакцины - 678 человек. Всего в регионе действует 41 точка вакцинации, шесть из них в Калуге.

Депутат Марина Костина поблагодарила медиков за работу и поинтересовалась возрастными ограничениями при вакцинации. Как пояснили специалисты, вакцина не предназначена для детей до 18 лет, люди старшего поколения могут пройти вакцинацию без ограничений.

Депутат Светлана Мартынова затронула тему вакцинации людей с хроническими заболеваниями. По словам заместителя министра здравоохранения Ильи Совакова, лицам с хроническими заболеваниями перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

"Перед депутатским корпусом стоит задача донести до избирателей подробную информацию о прививочной кампании, в том числе об адресах пунктов вакцинации и способах записи на прививку", - подвел итоги обсуждения глава городского самоуправления Юрий Моисеев.