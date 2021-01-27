В Калуге предложили увеличить парк общественного транспорта

Новости

Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 19:47

В Калуге предложили увеличить парк общественного транспорта

Депутаты калужской гордумы рассмотрели изменения в работе общественного транспорта на северном направлении.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

На девяти маршрутах северного направления с ноября 2020 года работает только муниципальный общественный транспорт. Муниципальным предприятием было взято в лизинг 60 автобусов, 19 - большой вместимости и 41 - средней. Стоимость автобусов составляет 306 млн. 740 тысяч рублей, сумма лизинга 441 млн. 466 тысяч рублей, срок лизинга - 82 месяца.

В результате увеличилось количество социальных маршрутов, общественный транспорт движется четко по расписанию, в том числе и в вечернее время, налоговые поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 40 миллионов рублей, поступает минимальное количество жалоб на работу общественного транспорта на северном направлении.

Фото: Калужская городская дума
Глава самоуправления Калуги отчитался перед депутатами

Депутат Андрей Макаров от лица жителей микрорайона Северный выразил благодарность работникам МУП УКТ за эффективную работу. "На маршруты выходит комфортабельный транспорт, соблюдается расписание, прекратились гонки маршруток", - отметил депутат.

Чтобы продолжить реформирование и полностью передать Управлению калужского троллейбуса транспортное обслуживание еще нескольких направлений, необходимо значительно увеличить парк техники МУПа, что потребует от 400 до 800 миллионов рублей. Такими средствами бюджет города не располагает.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге издали книгу "Мы из пятой школы"

Депутат Константин Сотсков предложил обратиться к губернатору Калужской области с просьбой об оказании финансовой помощи для увеличения парка техники МУП "Управление калужского троллейбуса". Предложение поддержали все депутаты.

"Первые итоги транспортной реформы можно назвать положительными: улучшилась работа общественного транспорта, соблюдается расписание, сократилось количество жалоб, повысится наполняемость бюджета, главное, чтобы все нововведения были не в ущерб качеству обслуживания пассажиров, - резюмировал Юрий Моисеев. - Необходимо двигаться дальше и здесь без помощи региона нам не обойтись".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител