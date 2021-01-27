В Калужской области раскрыта террористическая ячейка

ФСБ в Калужской области прекратила деятельность законспирированной ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

По данным спецслужбы, члены ячейки пропагандировали доктрину создания "всемирного халифата", разрушение светских институтов и свержение действующей власти насильственным путем. В ходе законспирированных собраний члены организации распространяли в регионе террористическую идеологию и вербовали новых участников среди местных мусульман, сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков - они проводились при поддержке Росгвардии, - оперативники изъяли литературу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", гаджеты и средства связи, использовавшиеся в противозаконных целях.