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27.01.2021 12:51
Рубрика: Экономика

В Липецке объяснили ситуацию с горелыми квартирами в новом доме

Текст: Анна Скрипка

В Липецке дольщики, для которых в конце декабря был сдан в эксплуатацию возведенный новым застройщиком дом по улице Ударников, пожаловались на качество квартир. По их словам, внутри они увидели закопченные стены, пробоины, трещины, а также обнаружили неисправность электропроводки и прочие недостатки.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Завершение строительства проблемного объекта торжественно отметили с участием главы региона. Однако, как отметили в администрации области, сразу после этого выявленные потенциальными жильцами недостатки стали поводом для проверок надзорных органов.

Как отмечает пресс-секретарь главы региона Михаил Шаршаков, тот факт, что дом был сдан в эксплуатацию, не означает, что квартиры в нем переданы дольщикам.

- Их жалобы подтверждены проверкой надзорных органов. В настоящий момент застройщик устраняет недочеты по отделочным работам, устанавливает недостающие подоконники, завозит сантехнику, - отмечает Шаршаков. - Так же застройщиком ведется работа по постановке дома на кадастровый учет. Что касается фотографий с якобы горевшей квартирой, то проверка установила, что следы копоти на одной из стен появились из-за неисправности строительного оборудования. Повреждения будут устранены застройщиком.

Кроме того, параллельно ведется проверка специалистов надзорных органов, которые проводили осмотр квартир на стадии приемки дома в эксплуатацию: причину, по которой они не обратили внимание на перечисленные потенциальными жильцами недостатки, тоже выяснят.

Напомним, что дом по улице Ударников стал одним из проблемных объектов долевого строительства. Его возведение началось в 2014 году и остановилось через два года. Свыше ста заключивших договоры долевого строительства человек только в 2019 году вновь увидели технику на этой стройплощадке.

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