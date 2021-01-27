В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры

Власти Москвы готовы поддержать бесплатную вакцинацию от коронавируса всех курьеров и таксистов вне зависимости от гражданства и наличия полиса ОМС. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Накануне соответствующее обращение в мэрию направили представители "Яндекса". Дело в том, что сейчас многие курьеры и водители, которые постоянно взаимодействуют с людьми, не имеют возможности привиться: для этого нужен полис ОМС.

"Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов", - сказал Максим Ликсутов.

Сейчас в транспортных депо для работают шесть мобильных пунктов вакцинации. И на их базе власти готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только "Яндекса". "Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки - об адресах локаций расскажем дополнительно", - отметил вице-мэр.