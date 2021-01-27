В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость

Рынок вторичного жилья в Москве снизился в годовом выражении на 35 процентов. Как отмечают аналитики "ИНКОМ-Недвижимости", основных причин две: неадекватно возросшие цены и дефицит ликвидных вариантов.

"В прошлом году на "вторичке" сложилась парадоксальная ситуация - мы наблюдали здесь рост цен в совершенно неподходящих условиях, когда заметно ухудшились как экономическая ситуация в целом, так и покупательная способность населения, - отмечает директор департамента вторичного рынка Сергей Шлома. - Цены на вторичке выросли на 20, а местами - даже на 30 процентов".

При этом и нормальных предложений на вторичном рынке сейчас не так уж и много. Экспозиция по сравнению с прошлым годом сократилась в отдельных локациях почти наполовину. В таких условиях особенно тяжело приходится покупателям с определенными накоплениями, которые рассчитывали на покупку именно сейчас. Теперь им придется либо продолжать копить, либо соглашаться на явно завышенную стоимость.