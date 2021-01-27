Новости

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11:20
Госдума рассмотрит договор об СНВ-3 в начале пленарного заседания 11:09
Матвиенко почтила память погибших во время блокады Ленинграда 11:05
Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей 11:02
Гражданам Беларуси и Армении упростили въезд в Россию 10:53
Опубликовано видео задержания террористов в Калужской области 10:52
Володин почтил память погибших в годы Холокоста 10:51
Комитет Думы по обороне поддержал ратификацию договора СНВ-3 10:47
В ночных заведениях Москвы усилят контроль за соблюдением мер из-за ковида 10:46
Появился трейлер британского мини-сериала "Это грех" 10:44
Норвегия отменила крупные военные учения из-за коронавируса 10:42
В Петербурге экс-сенатор Сабадаш арестован по делу о мошенничестве 10:41
В Москве водитель спас пассажиров горящего автобуса 10:32
Центр Чумакова намерен обратиться в ВОЗ для преквалификации вакцины 10:31
Система QR-кодов останется рекомендательной для баров и ресторанов Москвы 10:25
Профильный комитет Совфеда поддержал ратификацию продления СНВ-3 10:23
Сериал "Постановка" с Шином и Теннантом хотят продлить на 3-й сезон 10:16
Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными 10:13
В Калужской области раскрыта террористическая ячейка 10:07
ФСО: В районе Геленджика нет охраняемых спецслужбой объектов 10:06
В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 10:32
Рубрика: Экономика

В Москве водитель спас пассажиров горящего автобуса

Текст: Сергей Бабкин

На юго-западе Москвы загорелся автобус. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, водитель смог быстро высадить всех пассажиров, и никто не пострадал.

В Москве возбудили дело на водителя трамвая, зажавшего дверьми пенсионерку

Инцидент произошел в среду около 9.10 на улице Наметкина. Водитель 72-го автобуса быстро заметил возгорание и организовал эвакуацию. На месте сейчас работают оперативные службы. Причины ЧП будут выяснять совместно с заводом "КамАЗ", производителем автобуса.

Отметим, что автобус загорелся рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходят автобусы КМ на время закрытия части "оранжевой" ветки метро. На движение пожар не повлиял.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков