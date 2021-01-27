В Москве водитель спас пассажиров горящего автобуса

На юго-западе Москвы загорелся автобус. Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, водитель смог быстро высадить всех пассажиров, и никто не пострадал.

Инцидент произошел в среду около 9.10 на улице Наметкина. Водитель 72-го автобуса быстро заметил возгорание и организовал эвакуацию. На месте сейчас работают оперативные службы. Причины ЧП будут выяснять совместно с заводом "КамАЗ", производителем автобуса.

Отметим, что автобус загорелся рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходят автобусы КМ на время закрытия части "оранжевой" ветки метро. На движение пожар не повлиял.