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27.01.2021 23:21
Рубрика: Экономика

Остались сносом

Две тысячи самостроев пошли под нож экскаваторов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8368)
В прошлом году в столице снесли чуть более двух тысяч самовольных построек - от всевозможных ангаров и складов до торговых павильонов, парковок, шиномонтажек и прочего. Это на четверть больше, чем в 2019-м - тогда под ковш экскаватора пустили 1607 объектов. О чем говорят эти цифры и как помогают видеокамеры и электросамокаты искать самострои? Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, отчасти выросшие в прошлом году масштабы сноса объясняются тем, что в конце 2019-го мэр столицы дал госинспекции больше полномочий по демонтажу. Кроме того, значение имеет не только число самостроев, но и их площадь. По этому показателю 2019 год, наоборот, лидирует - на его протяжении снесли 1,2 млн "квадратов", а в 2020-м только 920 тысяч кв. м.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Почему нельзя разделить самострой при разводе

Овчинский говорит, что это вообще тенденция последних лет - площадь самостроев становится меньше, то есть без разрешения сейчас строят не торговые центры или рынки, а, например, небольшие павильоны. Или просто используют объекты не по назначению - устраивают в производственных цехах склады или открывают там торговлю. При этом далеко не все сносимые объекты появились недавно - многие из них простояли много лет, прежде чем их заметили и снесли.

Выявлять самострои инспекторам активно помогают современные технологии - в прошлом году с помощью автоматики нашли 37 процентов нарушений. На помощь приходят беспилотники с функцией лазерного сканирования, камеры уличного видеонаблюдения и даже искусственный интеллект - он анализирует информацию из разных источников и находит здания, лишние этажи и прочие нарушения. "В этом году мы планируем довести объем автоматизированного контроля в имущественно-земельной сфере до 60 процентов", - говорит Овчинский.

Еще одна неожиданная технологичная новинка в борьбе с самостроями - электрические самокаты. Ими в мае прошлого года оснастили инспекторов, работающих в Центральном округе столицы, и результаты превзошли все ожидания. "За счет самокатов удалось в 10 раз увеличить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов. Таким образом, значительно выросла эффективность работы ведомства", - отмечает Овчинский. Помимо самокатов у мобильных инспекторов есть планшеты, с помощью которых они могут быстро выявлять и фиксировать нарушения. Глава госинспекции говорит, что в этом году мобильные инспекторы будут появляться и в других округах столицы за пределами центра. Они выедут на улицы, как только позволит погода.

Дроны и искусственный интеллект помогают находить "лишние" здания

Кстати, центр столицы, который долгие годы был лидером по числу самостроев, постепенно уступает это звание другим районам. Во-первых, за последние годы в ЦАО снесли сотни зданий, многие из которых возникли еще в 1990-е - чего стоит одна "ночь длинных ковшей", когда в 2016 году за ночь демонтировали 97 самостроев. Во-вторых, самовольные постройки сейчас все чаще встречаются в промзонах и других неприметных территориях на окраинах.

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