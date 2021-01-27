По его словам, отчасти выросшие в прошлом году масштабы сноса объясняются тем, что в конце 2019-го мэр столицы дал госинспекции больше полномочий по демонтажу. Кроме того, значение имеет не только число самостроев, но и их площадь. По этому показателю 2019 год, наоборот, лидирует - на его протяжении снесли 1,2 млн "квадратов", а в 2020-м только 920 тысяч кв. м.
Овчинский говорит, что это вообще тенденция последних лет - площадь самостроев становится меньше, то есть без разрешения сейчас строят не торговые центры или рынки, а, например, небольшие павильоны. Или просто используют объекты не по назначению - устраивают в производственных цехах склады или открывают там торговлю. При этом далеко не все сносимые объекты появились недавно - многие из них простояли много лет, прежде чем их заметили и снесли.
Выявлять самострои инспекторам активно помогают современные технологии - в прошлом году с помощью автоматики нашли 37 процентов нарушений. На помощь приходят беспилотники с функцией лазерного сканирования, камеры уличного видеонаблюдения и даже искусственный интеллект - он анализирует информацию из разных источников и находит здания, лишние этажи и прочие нарушения. "В этом году мы планируем довести объем автоматизированного контроля в имущественно-земельной сфере до 60 процентов", - говорит Овчинский.
Еще одна неожиданная технологичная новинка в борьбе с самостроями - электрические самокаты. Ими в мае прошлого года оснастили инспекторов, работающих в Центральном округе столицы, и результаты превзошли все ожидания. "За счет самокатов удалось в 10 раз увеличить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов. Таким образом, значительно выросла эффективность работы ведомства", - отмечает Овчинский. Помимо самокатов у мобильных инспекторов есть планшеты, с помощью которых они могут быстро выявлять и фиксировать нарушения. Глава госинспекции говорит, что в этом году мобильные инспекторы будут появляться и в других округах столицы за пределами центра. Они выедут на улицы, как только позволит погода.
Кстати, центр столицы, который долгие годы был лидером по числу самостроев, постепенно уступает это звание другим районам. Во-первых, за последние годы в ЦАО снесли сотни зданий, многие из которых возникли еще в 1990-е - чего стоит одна "ночь длинных ковшей", когда в 2016 году за ночь демонтировали 97 самостроев. Во-вторых, самовольные постройки сейчас все чаще встречаются в промзонах и других неприметных территориях на окраинах.