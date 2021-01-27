В Москву снова возвращаются морозы

В ближайшие дни оттепель в столичном регионе закончится, и снова вернутся морозы. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделился замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Температура должна приблизиться к зимней климатической норме в субботу. В первый выходной ожидается от минус 2 до минус 7 градусов. В воскресенье столбики термометров ночью достигнут отметки минус 12, днем - не выше минус 7.

Как уже писала "РГ", специалисты Гидрометцентра ранее предупреждали, что холода еще не закончились. Не исключено даже возвращение 30-градусного мороза.