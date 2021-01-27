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27.01.2021 18:10
Рубрика: Власть

Коммунарка слушает

В Новой Москве построена самая современная подстанция скорой помощи
Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новая подстанция скорой помощи построена на территории больницы в Коммунарке, известной всей стране своей борьбой с коронавирусом. Осмотрев ее сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин пришел к выводу, что она будет одной из лучших в столице. И уже в ближайшие дни бригады медиков отсюда выедут на первые вызовы.

Глава города напомнил, что в Коммунарке сейчас строится вторая очередь этой крупнейшей многопрофильной клиники. Первую очередь запустили в конце 2019 года, и она оказалась городу очень кстати, так как уже в конце февраля в Москве был выявлен первый больной коронавирусной инфекцией. С тех пор здесь вылечили и спасли от смерти тысячи москвичей. Но не прекращалась все это время и стройка. В течение ближайших лет к действующим палатному, лечебно-диагностическому и вспомогательному корпусам добавятся перинатальный центр, амбулаторно-поликлинический и детский корпуса. Это будет целый город здоровья, расположенный на 13 гектарах, напомнил мэр. Двухэтажное же здание подстанции скорой помощи уже готово. В нем созданы все условия для эффективной и комфортной работы медиков. Кабинеты и зоны общего пользования оснащены эргономичной мебелью. На первом этаже разместятся амбулаторный прием пациентов, предрейсовый осмотр водителей, комнаты для хранения медикаментов и гараж на шесть машин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На втором этаже - служебные кабинеты, комнаты отдыха выездных бригад, а так же учебно- методический класс с новейшим оборудованием, на котором врачи могут отрабатывать практические навыки: сердечно- легочной реанимации, интубации трахеи и другие. Благодаря тому, что подстанция находится на территории многопрофильной больницы, работающие на ней врачи могут делиться опытом не только друг с другом, но и с коллегами, работающими в отделениях клиники.

Предполагается, что работать на новой подстанции будут восемь выездных бригад: четыре многопрофильных переедут из поселка Газопровод, а еще четыре создадут дополнительно.

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