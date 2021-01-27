В Воронеже нашли неизвестные проповеди исповедников веры

Сборник текстов, звучавших с амвона в Средней Азии в советское время, издала группа исследователей из Москвы. Авторы проповедей - священники, так или иначе пострадавшие за веру. Их речи расходились в списках и самиздатовских копиях, на магнитофонных пленках. Спустя годы раритеты разыскали в семейных и приходских архивах и объединили под одной обложкой.

Сейчас найти проповеди и другую религиозную литературу на любой вкус не проблема, но эти послания из прошлого по-особенному отзываются в сердце. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Сегодня трудно представить, в какой обстановке создавались и воспринимались эти христианские послания. Книга охватывает период с 1948 по 1973 год. В годы войны православная церковь в СССР получила некую надежду на возрождение, затем оптимизм рассеялся, при Хрущеве начался новый виток гонений. Так или иначе, приходская жизнь была под неусыпным контролем, и уполномоченные по делам религии, как могли, следили за тем, чтобы священники и епископы не говорили пастве обо всем, что им вздумается.

- Уполномоченные обычно были выходцами из органов госбезопасности. Иногда они действительно старались вникать в церковные дела, но партия и правительство для них были превыше всего. Рычагом управления служили справки о регистрации священника и прихода. Если священник допускал какие-то вольности, против него могли быть применены те или иные репрессивные меры, - рассказал заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Свято-Филаретовского института Константин Обозный.

Средняя Азия была на общем фоне оазисом. Здесь собралось много подвижников, которые прошли лагеря и тюрьмы в годы Большого террора. Среди них были члены известных христианских общин из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь спокойно принимали не вполне "благонадежных" кандидатов в служители церкви. Здесь не прекращали проповедовать, даже когда это было запрещено.

В 1946 году на Ташкентскую кафедру был поставлен владыка Гурий (Егоров), сам побывавший в заключении. Вслед за ним приехали духовные чада. Около десяти лет они вели церковную жизнь тайно, ежедневно собираясь на общую молитву. Став епископом, владыка Гурий старался возродить традиции храмовой проповеди, хотя образованных священников, которые могли бы этим заниматься, почти не было. Иеромонах Иоанн Вендланд - впоследствии митрополит Ярославский и Ростовский - тогда писал конспекты выступлений для всей епархии.

В ходе экспедиций удалось обнаружить проповеди в закрытом ящике шкафа, которым никто не интересовался 40 лет

Проповеди собирали массу слушателей. Среди них, как водится, были и доносчики, но были и те, кто бережно фиксировал содержание речей для того, чтобы перечитать дома, передать единомышленникам.

- Одним из лучших пастырей своего времени стал архимандрит Борис (Холчев). Его послания сегодня довольно известны, но нам в ходе экспедиций удалось обнаружить ранее не публиковавшиеся проповеди в Фергане, в самиздатовском сборнике, - отметила составитель сборника "Всецело захвачены целью спасения: слова исповедников веры Ташкентской и Среднеазиатской епархии" Ольга Борисова. - Чудом - в закрытом ящике шкафа, которым никто не интересовался 40 лет! - нашлись тексты архимандрита Серафима (Суторихина). Он служил в Самарканде более 30 лет. Утерянными считались и проповеди отца Ермогена (Голубева), но мы нашли десять - в основном в Воронеже, в архиве священника Александра Дубанова. Оказалось, его отец, протоиерей, служил в Ташкентской епархии и вместе с женой перепечатал на машинке лучшие проповеди своих современников, сделал такую книжицу. И когда в 1960-е выступать с амвона запретили, священники зачитывали тексты из этого сборника - объясняя уполномоченным, что так положено делать по ходу богослужения.

Все тексты, вошедшие в книгу, официально опубликованы впервые. В книгу вошли также биографические сведения и фотографии, воспоминания и архивные документы о послевоенной жизни церкви в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

О чем же говорили эти пастыри - те, для кого христианское исповедание было важнее всех государственных условностей, делом жизни?

- В первую очереди они были просветителями. Советские прихожане, оторванные от литургической традиции, настраивались скорее на душевное восприятие богослужения. А благодаря проповеди - узнавали основы вероучения. Священники не только передавали прихожанам азы богословия, но просвещали собой, своим образом жизни, - подчеркнул проректор Ташкентской духовной семинарии, председатель просветительского отдела Ташкентской и Среднеазиатской епархии протоиерей Сергий Стаценко. - Сегодня актуальны проповеди о том, как применять Евангелие в своей жизни, а тогда подобная откровенность приводила бы к нападкам.

Тем не менее и в XXI веке, когда узнать основы вероучения и найти проповеди на любой вкус - не проблема, в этих безыскусных "посланиях из прошлого" можно найти то, что отзовется в сердце.

Прямая речь

Эльвира Меженная, журналист (Ярославль):

- Архимандрита Иоанна (Вендланда) мы с мужем узнали в 1988 году, за год до смерти их обоих. Супруг мой был юристом, очень добрым человеком, и проявлял интерес к церкви. А я даже в храм никогда не заходила. Была просто журналисткой с амбициями. Однажды коллега из Москвы попросила меня зайти к Алексею Николаевичу - тогда всех священников называли по имени-отчеству - который жил в доме напротив. После этого мы с мужем ходили туда почти каждый день в течение года. Тянуло, как магнитом. И нас не прогоняли. К Владыке часто приезжали гости. Он сохранил прочные связи с Узбекистаном, где долго служил. В квартире всюду висели иконы и восточные изразцы. Его хорошо знали в Ярославле - в филармонии, в музеях. Владыка во всех людях видел образ Божий. По вечерам он брал стульчик, шел на конечную остановку и ждал, когда пойдут из транспорта люди после работы. Он скучал по ним, он их любил!

P.S. Благодарим воронежские малые православные братства во имя святителя Тихона Задонского и преподобного Силуана Афонского за помощь в подготовке публикации.