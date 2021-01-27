Новости

Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 21:55
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 21:40
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 21:14
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 21:11
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 21:11
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 21:06
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 20:45
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 20:31
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 21:40
Рубрика: Власть

Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Потери бюджета Москвы, связанные с пандемией коронавируса, по итогам 2020 года составили около 700 миллиардов рублей. Об этом в эфире "России 24" заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Как Москва выходит из пандемии коронавируса

Собственно затраты в связи с пандемией глава экономического блока мэрии оценил в 300 миллиардов. Они пошли на организацию работы ковидных госпиталей, закупку масок, перчаток и лекарств.

"Порядка 200 миллиардов - это те средства, которые мы вынуждены были не потратить. То есть это те расходы, которые мы подвинули "направо" в связи с нехваткой бюджетных средств", - сказал Владимир Ефимов.

Оставшиеся 200 миллиардов рублей - это недополученные доходы бюджета.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей