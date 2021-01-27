Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей

Потери бюджета Москвы, связанные с пандемией коронавируса, по итогам 2020 года составили около 700 миллиардов рублей. Об этом в эфире "России 24" заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Собственно затраты в связи с пандемией глава экономического блока мэрии оценил в 300 миллиардов. Они пошли на организацию работы ковидных госпиталей, закупку масок, перчаток и лекарств.

"Порядка 200 миллиардов - это те средства, которые мы вынуждены были не потратить. То есть это те расходы, которые мы подвинули "направо" в связи с нехваткой бюджетных средств", - сказал Владимир Ефимов.

Оставшиеся 200 миллиардов рублей - это недополученные доходы бюджета.