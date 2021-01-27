Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках

Искусственный интеллект поможет провести новые виды исследований в столичных клиниках. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровые методы применят в диагностике хронических болезней и неотложных состояний.

"В Москве создана Единая цифровая платформа здравоохранения, а также накоплен огромный массив медицинских данных, - отметила вице-мэр. - На этой основе мы развиваем сервисы искусственного интеллекта".

Сейчас в этой системе 39 сервисов: 18 активно используются, а 21 проходит тестирование. Теперь по новому постановлению мэрии эксперимент расширяется. Сервисы компьютерного зрения охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний.

"Алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий", - подчеркнула Анастасия Ракова.