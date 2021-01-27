Новости

"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии 08:10
Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей 08:06
Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей 08:03
"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии 07:55
Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе 07:35
Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках 07:33
Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца 07:24
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 07:00
В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 06:55
На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
США купят еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса 05:45
Постпред РФ заявил об ответственном подходе Москвы к стратегической стабильности 05:40
Консульство РФ в Мехико приостановило работу из-за ситуации с COVID-19 04:59
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом 04:33
Крупная авиакомпания ЮВА возобновила полеты в Москву 04:18
Эксперт рассказал об опасности установленных в смартфонах камер 03:54
Эпидемиолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России 03:31
Во время беспорядков в Амстердаме прогремели взрывы 03:20
Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США 03:01
Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор 02:25
Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал 02:20
В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января 01:13
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России 01:08
Белый дом возобновит помощь Палестине 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 07:33
Рубрика: Общество

Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках

Текст: Сергей Бабкин

Искусственный интеллект поможет провести новые виды исследований в столичных клиниках. Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровые методы применят в диагностике хронических болезней и неотложных состояний.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник

"В Москве создана Единая цифровая платформа здравоохранения, а также накоплен огромный массив медицинских данных, - отметила вице-мэр. - На этой основе мы развиваем сервисы искусственного интеллекта".

Сейчас в этой системе 39 сервисов: 18 активно используются, а 21 проходит тестирование. Теперь по новому постановлению мэрии эксперимент расширяется. Сервисы компьютерного зрения охватят такие области, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и неотложных состояний.

"Алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий", - подчеркнула Анастасия Ракова.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России