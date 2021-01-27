Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии

На восстановление отраслей московской экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, может уйти два-три месяца. Такой срок в эфире "России 24" обозначил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По оценкам вице-мэра, из-за пандемии ощутимо просели экономические показатели общепита, организаторов массовых мероприятий, а также сфер туризма и развлечений.Владимир Ефимов возлагает определенные надежды на отмену ряда ограничений, в частности, требования о переводе на удаленку 30 процентов персонала.

"Безусловно, это приведет к росту пассажиропотока и дополнительному спросу на услуги, - считает Владимир Ефимов.- С этим же взаимосвязано и снятие временных ограничений на работу ресторанов, кафе и прочих заведений, которые принимали гостей в ночное время. Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни".

Ранее Владимир Ефимов оценил прямые и косвенные убытки от пандемии в 700 миллиардов рублей.