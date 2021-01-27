Кабмин профинансирует модернизацию инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре

Более 622 млн рублей будет направлено на реконструкцию 2,8 км набережной р. Амур в Комсомольске-на-Амуре. Распоряжение об этом подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как отметил вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ранее федеральная власть уже выделяла средства на реконструкцию набережной. А в нынешнем январе было принято решение о выделении дополнительного финансирования для реконструкции коммунальной и инженерной инфраструктуры города - в соответствии с долгосрочным планом социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработанным в 2016 году и утвержденным президентом Владимиром Путиным. План включает в себя создание 30 объектов инфраструктуры, направленных на создание комфортной городской среды - это образовательные, спортивные, культурные учреждения, детская больница на несколько районов. А также должны быть отремонтированы дороги и обновлены инженерные сети.

По состоянию на 1 января 2021 года многое уже сделано: реконструкция драмтеатра, инженерной школы, строительство газопровода высокого давления, станции скорой помощи, приведена в нормативное состояние автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино.