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27.01.2021 13:43
Рубрика: Экономика

Кабмин профинансирует модернизацию инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре

Текст: Александр Проценко

Более 622 млн рублей будет направлено на реконструкцию 2,8 км набережной р. Амур в Комсомольске-на-Амуре. Распоряжение об этом подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
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Как отметил вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, ранее федеральная власть уже выделяла средства на реконструкцию набережной. А в нынешнем январе было принято решение о выделении дополнительного финансирования для реконструкции коммунальной и инженерной инфраструктуры города - в соответствии с долгосрочным планом социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработанным в 2016 году и утвержденным президентом Владимиром Путиным. План включает в себя создание 30 объектов инфраструктуры, направленных на создание комфортной городской среды - это образовательные, спортивные, культурные учреждения, детская больница на несколько районов. А также должны быть отремонтированы дороги и обновлены инженерные сети.

По состоянию на 1 января 2021 года многое уже сделано: реконструкция драмтеатра, инженерной школы, строительство газопровода высокого давления, станции скорой помощи, приведена в нормативное состояние автомобильная дорога Хабаровск - Лидога - Ванино.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура ДФО

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