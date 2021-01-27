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27.01.2021 21:37
Рубрика: Экономика

Дерево в нужных руках

Приморье получило рабочие места, а дети 12 стран российские игрушки
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Приморский край нежданно прославился деревянными игрушками. Это не народный промысел. Это бизнес, который вырос из поставленной правительством России задачи перерабатывать лес на территории страны.
Фото: Предоставлено компанией "Куби Дуби" Фото: Предоставлено компанией "Куби Дуби"
Фото: Предоставлено компанией "Куби Дуби"

Маленькая компания не имела своих лесных ресурсов и работала на покупном сырье, производя пиломатериалы.

Сегодня компания выпускает 4500 игровых наборов в месяц. Все игрушки придуманы и разработаны дизайнерами с учетом мнения детских психологов. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

- Можно было и дальше лес пилить. Но нужно было развиваться. И тогда родилась шальная идея организовать производство деревянных игрушек под собственной торговой маркой. Дети ж всегда будут играть, - рассказывает гендиректор компании, расположенной в таежном Чугуевском районе, Евгений Корж.

Идея заключалась именно в том, что игрушки должны быть экологичными, способствующим развитию воображения и интеллекта у детей любого возраста, изготовленными из натурального дерева ценных пород, не лакированными и не крашеными, чтобы дети ощущали теплоту дерева в руке. Хотя 90 процентов деревянных изделий для детей как раз красят. Правда, с опаской поглядывали на соседей: потянем ли конкуренцию с китайскими производителями? Но оказалось, что нашим мастерам все под силу. Сегодня компания выпускает 4500 игровых наборов в месяц, хотя может и больше. Все игрушки придуманы и разработаны дизайнерами с учетом мнения детских психологов: пирамиды, головоломки, настольные игры, конструкторы, машинки и прочий транспорт.

- Сейчас каждый месяц появляется новая игрушка. Поставляем их в 12 стран мира: США, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею... Зарубежные покупатели ценят экологичность, полезность и развивающую составляющую наших игрушек. На международный рынок выходили сами. Но и Центр поддержки экспорта Приморского края помогал нам, - рассказывает Евгений Корж.

Немаловажно, что Приморье, благодаря этому бизнес-проекту, получило новые рабочие места. На предприятии трудится более ста человек.

Все игрушки изготовлены из натурального дерева ценных пород, не лакированы и не крашены, чтобы дети ощущали теплоту дерева в руке

Проект по созданию уникального производства экологичных деревянных игрушек в 2018 году был включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". А а в 2019-м вошел в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов - единственный из заявленных приморскими лесопромышленниками. Этот статус дает компании право заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона, что делает его независимым от покупного сырья и меняющихся цен на него.

Сейчас "игрушечная" компания заканчивает первый этап инвестиционного проекта - модернизацию собственной фабрики игрушек. И готовится к запуску второго - комплекса по производству шпона, паркета, пелет.

Борода из ваты: кто и как возрождает в России ватную игрушку
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