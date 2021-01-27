Приморский край нежданно прославился деревянными игрушками. Это не народный промысел. Это бизнес, который вырос из поставленной правительством России задачи перерабатывать лес на территории страны.

Маленькая компания не имела своих лесных ресурсов и работала на покупном сырье, производя пиломатериалы.

Сегодня компания выпускает 4500 игровых наборов в месяц. Все игрушки придуманы и разработаны дизайнерами с учетом мнения детских психологов. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

- Можно было и дальше лес пилить. Но нужно было развиваться. И тогда родилась шальная идея организовать производство деревянных игрушек под собственной торговой маркой. Дети ж всегда будут играть, - рассказывает гендиректор компании, расположенной в таежном Чугуевском районе, Евгений Корж.

Идея заключалась именно в том, что игрушки должны быть экологичными, способствующим развитию воображения и интеллекта у детей любого возраста, изготовленными из натурального дерева ценных пород, не лакированными и не крашеными, чтобы дети ощущали теплоту дерева в руке. Хотя 90 процентов деревянных изделий для детей как раз красят. Правда, с опаской поглядывали на соседей: потянем ли конкуренцию с китайскими производителями? Но оказалось, что нашим мастерам все под силу. Сегодня компания выпускает 4500 игровых наборов в месяц, хотя может и больше. Все игрушки придуманы и разработаны дизайнерами с учетом мнения детских психологов: пирамиды, головоломки, настольные игры, конструкторы, машинки и прочий транспорт.

- Сейчас каждый месяц появляется новая игрушка. Поставляем их в 12 стран мира: США, Канаду, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею... Зарубежные покупатели ценят экологичность, полезность и развивающую составляющую наших игрушек. На международный рынок выходили сами. Но и Центр поддержки экспорта Приморского края помогал нам, - рассказывает Евгений Корж.

Немаловажно, что Приморье, благодаря этому бизнес-проекту, получило новые рабочие места. На предприятии трудится более ста человек.

Все игрушки изготовлены из натурального дерева ценных пород, не лакированы и не крашены, чтобы дети ощущали теплоту дерева в руке

Проект по созданию уникального производства экологичных деревянных игрушек в 2018 году был включен в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона". А а в 2019-м вошел в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов - единственный из заявленных приморскими лесопромышленниками. Этот статус дает компании право заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона, что делает его независимым от покупного сырья и меняющихся цен на него.

Сейчас "игрушечная" компания заканчивает первый этап инвестиционного проекта - модернизацию собственной фабрики игрушек. И готовится к запуску второго - комплекса по производству шпона, паркета, пелет.