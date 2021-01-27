На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ) возбудили в следственном управлении следственного комитета по Чукотскому автономному округу.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, вечером 5 января в шахте, расположенной в 120 километрах западнее села Рыркайпий Иультинского района Чукотки, обрушилась кровля горной руды. В результате ЧП серьезные травмы получил один из рабочих, 41-летний мужчина погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.