На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили "чужую" подлодку

Новости

На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
США купят еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса 05:45
Постпред РФ заявил об ответственном подходе Москвы к стратегической стабильности 05:40
Консульство РФ в Мехико приостановило работу из-за ситуации с COVID-19 04:59
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом 04:33
Крупная авиакомпания ЮВА возобновила полеты в Москву 04:18
Эксперт рассказал об опасности установленных в смартфонах камер 03:54
Эпидемиолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России 03:31
Во время беспорядков в Амстердаме прогремели взрывы 03:20
Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США 03:01
Сирийские войска ликвидировали банду террористов в провинции Дейр-эз-Зор 02:25
Голосование в сенате показало, что импичмент Трампа обречен на провал 02:20
В службе безопасности Капитолия США извинились за "неудачи" 6 января 01:13
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России 01:08
Белый дом возобновит помощь Палестине 00:53
Более 100 миллионов человек заразились коронавирусом в мире 00:48
Сенаторы принесли присягу по делу об импичменте Трампа 00:21
Число погибших от COVID-19 в Британии превысило 100 тысяч человек 00:16
Посольство РФ в Анкаре просит россиян соблюдать осторожность в Турции 26.01.2021
Иммунолог рассказал, о чем может свидетельствовать хронический кашель 26.01.2021
В Москве замечен турпан из Красной книги 26.01.2021
Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом 26.01.2021
Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации 26.01.2021
Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 26.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 05:38
Рубрика: Власть

На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили "чужую" подлодку

Текст: Юлия Гарднер

Экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России выполнили тренировку по поиску подлодки "противника".

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Самолеты Ту-142МЗ провели полет над Беринговым и Чукотским морями

Группа, состоящая из Ил-38 и Ил-38Н, обследовала акваторию Тихого океана. Во время полета они обнаружили субмарину условного врага и проследили за ней, применив радиолокационные и гидроакустические средства.

"Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Целью учения стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Эпидемиолог объяснил снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей