В Хабаровском крае возникли перебои с поставкой бензина

Огромные очереди образовались на заправках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре из-за модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

Возникли перебои с поставкой бензина самых ходовых марок - АИ-92 и АИ-95. Напряжение появилось 18 января, однако особенно остро оно ощущается со вчерашнего дня. Автолюбители по часу стоят на других АЗС, ожидая своей очереди.

Как сообщил журналистам зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, модернизацию на заводе должны завершить 29-30 января.

"Все необходимое топливо было закуплено, но ряд составов не смог выйти. Были предприняты экстренные меры, в течение двух-трех дней проблема будет снята", - цитирует Литвинчука ТАСС.

Правительство края попросило завод ускорить плановый ремонт.