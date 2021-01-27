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27.01.2021 07:51
Рубрика: Экономика

В Хабаровском крае возникли перебои с поставкой бензина

Текст: Юлия Гарднер

Огромные очереди образовались на заправках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре из-за модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе.

В Минэнерго рассказали о ситуации на топливном рынке

Возникли перебои с поставкой бензина самых ходовых марок - АИ-92 и АИ-95. Напряжение появилось 18 января, однако особенно остро оно ощущается со вчерашнего дня. Автолюбители по часу стоят на других АЗС, ожидая своей очереди.

Как сообщил журналистам зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, модернизацию на заводе должны завершить 29-30 января.

"Все необходимое топливо было закуплено, но ряд составов не смог выйти. Были предприняты экстренные меры, в течение двух-трех дней проблема будет снята", - цитирует Литвинчука ТАСС.

Правительство края попросило завод ускорить плановый ремонт.

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