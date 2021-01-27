В Хабаровском крае выросли очереди за бензином

Многокилометровые очереди образовались на автозаправках в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Перебои с поставками бензина возникли у компании, которая имеет одну из самых развитых сетей АЗС в этих городах. И автомобилисты рванули на другие заправки, которые не были готовы к такому нашествию.

О тотальном дефиците топлива и коллапсе речи нет. Но очереди есть. Иногда непонятно: то ли это начало пробки, то ли хвост из желающих попасть к бензоколонкам. Простоять в нем можно час, а то и больше.

Перебои начали возникать с 18 января, но особенно остро стали ощущаться в начале недели. Куда исчезло топливо? "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод встал на плановую модернизацию, - объясняет зампред правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. - Производство бензина снизилось, его реализация шла из остатков, а также за счет закупок на других заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу". По его словам, на прошлой неделе НПЗ сообщил, что требуемые объемы на январь закуплены. Однако по невыясненным пока причинам составы с топливом вовремя не пришли.

Проблем с заправкой машин оперативных служб - полиции, "скорой", пожарной - нет. Они получают топливо по талонам. Пассажирские автобусы в основном работают на дизеле. У них проблем тоже нет. А вот автолюбители, которым никто не мог дать внятного ответа о сроках поставки бензина, порядком напуганы. "На отдельных АЗС есть проблема с заправкой населения, - отмечает Литвинчук, - ведь в городе началась паника. И возник повышенный спрос на бензин, люди делают запасы, что только усугубляет ситуацию".

Ремонт на Хабаровском НПЗ должен завершиться к концу недели. Примерно к этому же времени ожидают запланированные вагоны с горючим. Правительство региона связалось с нефтеперерабатывающими заводами, поставляющими топливо в город, чтобы проконтролировать поставки.

Иногда непонятно: то ли это начало большой пробки, то ли очередь на АЗС. Простоять можно час и более

Сегодня ночью к Хабаровску должен подойти первый состав с топливом. А в ближайшие два-три дня ситуация нормализуется, заверили чиновники.

Теперь главное - спокойно прожить эти три дня. Без паники и закупки бензина впрок. И без повышения цен. Власти, конечно, не вправе вмешиваться в работу заправок. Но массово проинформировать население и убедить его в том, что никакого бензинового коллапса в городах нет, не помешало бы. Тем более что большинство автозаправок отпускают бензин, и там топлива пока вполне достаточно.