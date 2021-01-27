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27.01.2021 06:49
Рубрика: Происшествия

В Охе мужчина попытался украсть шесть тонн газового конденсата

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудник ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" предстанет перед судом за покушение на кражу из газопровода, сообщает прокуратура Сахалинской области.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Обвиняемый в силу своей профессии понимал весь технологический процесс добычи полезных ископаемых. По версии следствия, он незаконно подключился к газопроводу, расположенному на одном из месторождений вблизи города Оха, и откачал оттуда шесть тонн газового конденсата стоимостью более 125 тысяч рублей.

Автоцистерну с украденным задержали полицейские.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Дело рассмотрит Охинский городской суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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