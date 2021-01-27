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Рубрика: Происшествия

В Приморье вынесли приговор водителю, сбившему восемь человек

Текст: Анна Бондаренко

Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор водителю внедорожника, который сбил восемь человек, в том числе двоих полицейских, сообщает официальный сайт регионального управления МВД.

Суд признал мужчину виновным по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения", и отправил его на 2 года 8 месяцев в колонию-поселение.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
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Напомним, что ДТП произошло в августе прошлого года на дороге Раздольное - Хасан. Там случилась автоавария, и на место для оформления прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Когда они проводили необходимые действия, на дороге появился автомобиль Mitsubishi Pajero. Он наехал на участников ДТП и полицейских, столкнулся с двумя автомобилями, опрокинулся и загорелся. Травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация.

Рулевой джипа скрылся с места проишествия. Позже его задержали. Виновником оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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