Во Владивостоке гололед стал причиной десятибалльных пробок

В среду утром во Владивостоке образовались многочисленные заторы на дорогах. Многие горожане не смогли добраться до работы вовремя.

Причинами стали прошедший накануне дождь, перешедший потом в снег, и понижение температуры воздуха, которые привели к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах, сообщается нам сайте городской администрации.

В городе перекрыто несколько автотрасс, особенно там, где есть крутые спуски и подъемы. Власти сообщают о том, что уборкой снега и обработкой дорог специальными смесями техника занималась всю ночь. Однако в соцсетях горожане жалуются на невозможность передвижения по городу.

"Переход через 0°C в январе - опасное явление. Избежать образования наледи просто невозможно. Для ее предотвращения и ликвидации дороги, тротуары, лестницы, остановки и переходы обрабатываем реагентами. Просим горожан быть предельно внимательными и осторожными", - говорится в сообщении.

Между тем уже на завтра Примгидромет обещает ухудшение погоды. В крае будет "наблюдаться целый букет неблагоприятных и опасных явлений погоды: сильный и очень сильный снегопад, сильная метель, на дорогах снежный накат, штормовой ветер, порой достигающий ураганной силы".