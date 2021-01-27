Новости

В ФСБ разъяснили, из-за чего введена бесполетная зона в пригороде Геленджика 09:48
Народная артистка РФ Екатерина Жемчужная заразилась коронавирусом 09:47
На Урале эвакуировали детские сады после сообщений о "минировании" 09:45
Агентство Bloomberg сравнило темпы вакцинации на Украине и в Крыму 09:28
Названы дата и место прощание с актером "Бумера" Александром Шаляпиным 09:23
В Финляндии и Швеции сообщили о новых умерших после прививки Pfizer 09:16
В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 09:04
Малкин сравнялся с Ягром по очкам за "Питтсбург" 08:57
В 2021 году "Школа профессионального роста" в Москве примет 300 студентов 08:52
Три очка Проворова принесли "Филадельфии" победу над "Нью-Джерси" 08:47
"Южноафриканский" и "японский" штаммы коронавируса в России не обнаружены 08:34
В Москве доступ к вакцине от коронавируса получат все таксисты и курьеры 08:20
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Айлендерс" 08:20
Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова" 08:20
"Манчестер Сити" вышел в лидеры чемпионата Англии 08:10
Москвичи сдали на утилизацию 25 тысяч новогодних елей 08:06
Врачи объяснили, что повышает риск заболеть COVID-19 у здоровых людей 08:03
"Интер" обыграл "Милан" и вышел в полуфинал Кубка Италии 07:55
Названа привычка, провоцирующая быстрый рост жира на животе 07:35
Власти Москвы расширят программу искусственного интеллекта в клиниках 07:33
Ученые усомнились, что жирная пища вызывает болезни сердца 07:24
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран 07:00
В Китае от коронавируса привили 23 миллиона человек 06:55
На Чукотке возбудили дело о гибели работника на шахте 06:43
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте 06:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 08:49
Рубрика: Культура

В гостях у драмы

Сценическая жизнь в эпоху ограничений
Текст: Анна Ермакова
Российская газета - Неделя - Приволжье № 16(8367)
С директором Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького, заслуженным работником культуры России, лауреатом премии имени Собольщикова-Самарина и премии Нижнего Новгорода Борисом Петровичем Кайновым мы говорили об итогах "ковидного" 2020-го, о проблемах и перспективах.
Зрителей, истосковавшихся по живому общению с театром, не останавливают жесткие ограничения. Фото: Нижегородский государственный академический театр драмы Зрителей, истосковавшихся по живому общению с театром, не останавливают жесткие ограничения. Фото: Нижегородский государственный академический театр драмы
Зрителей, истосковавшихся по живому общению с театром, не останавливают жесткие ограничения. Фото: Нижегородский государственный академический театр драмы

Прошлый год театры для зрителя практически не работали. Причина понятна - безопасность людей. И все-таки как вы прожили этот тяжелый 2020 год?

Борис Кайнов: Весну мы встречали двумя премьерами: успели 19 марта показать спектакль "Доктор Живаго", готовились в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выйти на сцену с новой работой "Мальчики". Казалось бы, ничто не предвещало беды, как вдруг явился неизвестный "зверь" COVID-19...

Фото: Ира Полярная
Ревякина: Живое искусство театра не заменит даже самая качественная запись

В результате многие планы пролетели. Хотя мы справились с выполнением государственного задания, даже перевыполнили его, выпустив пять премьер. В конце года, когда театрам разрешили работать, съездили на гастроли в Киров. Прошли они успешно.

Новый опыт приобрели в онлайн-фестивале "Старший сын - 55". Спектакль режиссера Ирины Зубжицкой по этой пьесе Александра Вампилова в нашем театре называется "Свидание в предместье". Мы получили за него "Золотой диплом" участника фестиваля, присужденного "Золотым витязем".

И это еще одно доказательство того, что во время пандемии у вас появился бесценный опыт работы в интернет-пространстве.

Борис Кайнов: Когда стало понятно, что зрителей к нам долго не пустят, мы организовали онлайн-проект "ДрамаДома" на наших страницах в интернете - транслировали спектакли в режиме онлайн. Создали различные рубрики с творческими работами актеров: "Поэтическая пятница", "Детский день", "Литературный субботник", "Инстаграм-шоу", исторические хроники, специальные проекты к знаменательным датам. В течение трех месяцев театр к зрителям приходил в ежедневном режиме. Больше половины труппы приняли участие в проекте. Актеры читали стихи, пели песни, играли моноспекакли и даже ставили фильмы. Все это дало возможность не только сохранить нашу аудиторию, но и увеличить ее. Кстати, первый же показ на платформе Культура.РФ превысил 300 тысяч просмотров!

Но как бы ни была интересна дистанционная работа, она оставалась мертвой в плане общения со зрителем. Театр от всех других видов искусства отличает именно взаимодействие с зрительным залом, обмен живой энергией!

Фото: Предоставлено Минкультуры
Любимова: Смягчение ограничений - долгожданное решение для культуры

Мы с нетерпением ждали отмены карантина в апреле, в мае, в июне... Потом готовились к открытию сезона в сентябре... Но открылись только 10 декабря.

Новый сезон хоть и с опозданием, но начался. Чем он отличается от обычного?

Борис Кайнов: Во-первых, сдвинулись по времени все планы. Репетиции новых спектаклей вынужденно перенесены на более поздний срок. Сейчас заняты восстановлением премьер прошлого сезона. Ждем приезда режиссера Валерия Саркисова, чтобы доработать постановку спектакля "Мальчики" по пьесе Нины Садур. Спектакль готовился к 75-летию Победы. Хотим показать его зрителям 5 февраля. В скором времени должен приехать Родион Овчинников, чтобы "почистить" спектакль "Великий забытый", который всего два раза был показан в прошлом сезоне. Параллельно ведем переговоры и с другими режиссерами о будущих постановках.

Во-вторых, новый сезон идет очень непросто. Несмотря на все предпринятые меры безопасности, пандемия берет свое. Мы живем и работаем в совершенно не свойственном для театра режиме. Из-за болезни артистов приходится делать срочные вводы в текущий репертуар, а когда это невозможно - быстро заменять спектакли. Мы постоянно вводим новых артистов, чтобы реже возникала необходимость замены спектаклей. Репертуар анализируем еженедельно, а порой ежедневно.

Авральный режим постоянно создает для артистов стрессовые ситуации. Иногда утром артист даже не предполагает, что вечером ему предстоит играть спектакль "с листа", без предварительной репетиции. Однажды отменили спектакль из-за болезни артиста, о которой стало известно в 16 часов: ни замены, ни ввода произвести в этой ситуации было невозможно.

Фото: Пресс-служба Большого театра кукол.
В Петербурге начался театральный фестиваль "БТК. Generation"

В-третьих, выполняя указ губернатора, сняли с афиши крупные спектакли, которые нельзя играть без антрактов.

Ну, и в-четвертых, горит наш план посещаемости. Если в 2019 году мы приняли 138 тысяч зрителей, то сейчас, при 30-процентной загрузке зрительного зала, всего 36 420.

Как зрители относятся к подобным форс-мажорам? Помнится, их это раньше очень раздражало...

Борис Кайнов: Зрители стали относиться к проблемам проката спектаклей лояльнее. Они понимают наши сложности и не высказывали претензий даже тогда, когда нам пришлось отменить спектакль. И мы им бесконечно благодарны.

Пандемия так быстро, как хотелось бы, скорее всего, не закончится. Что делать?

Борис Кайнов: Со своей стороны мы стараемся как-то повлиять на то, чтобы ситуация с ограничениями была несколько смягчена: направили письмо в министерство культуры с предложениями по смягчению ограничений и созданию нормальных условий работы со зрителями. Нам хочется, чтобы человек, придя в театр, мог сдать одежду в гардероб. У нас их три, и в каждом установлен рециркулятор. Верхняя одежда в зале представляет большую опасность: человек же едет в ней в транспорте, соприкасается с другими людьми, а потом несет все это в зрительный зал... А в гардеробе же за два часа обработки вещи станут стерильными, как халаты в хирургическом отделении! Есть и еще ряд причин, по которым следует пересмотреть форму ограничений при посещении театральных залов. Я думаю, что нам все-таки удастся убедить руководство области пересмотреть эти правила. Тем более что у нас есть ориентиры - в Москве и Санкт-Петербурге уже разрешено заполнение зрительного зала наполовину, открыты гардеробы и буфеты. Люди могут спокойно гулять по театру в антракте.

Что вы посоветуете зрителям в этих, пока еще жестких, условиях?

Борис Кайнов: Самое лучшее решение - просто ходить в театр и получать удовольствие от игры актеров. В нашем театре нет плохих постановок. Любой спектакль, даже виденный ранее, каждый раз - как премьера.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"