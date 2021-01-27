С директором Нижегородского академического театра драмы им. М. Горького, заслуженным работником культуры России, лауреатом премии имени Собольщикова-Самарина и премии Нижнего Новгорода Борисом Петровичем Кайновым мы говорили об итогах "ковидного" 2020-го, о проблемах и перспективах.

Прошлый год театры для зрителя практически не работали. Причина понятна - безопасность людей. И все-таки как вы прожили этот тяжелый 2020 год?

Борис Кайнов: Весну мы встречали двумя премьерами: успели 19 марта показать спектакль "Доктор Живаго", готовились в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выйти на сцену с новой работой "Мальчики". Казалось бы, ничто не предвещало беды, как вдруг явился неизвестный "зверь" COVID-19...

В результате многие планы пролетели. Хотя мы справились с выполнением государственного задания, даже перевыполнили его, выпустив пять премьер. В конце года, когда театрам разрешили работать, съездили на гастроли в Киров. Прошли они успешно.

Новый опыт приобрели в онлайн-фестивале "Старший сын - 55". Спектакль режиссера Ирины Зубжицкой по этой пьесе Александра Вампилова в нашем театре называется "Свидание в предместье". Мы получили за него "Золотой диплом" участника фестиваля, присужденного "Золотым витязем".

И это еще одно доказательство того, что во время пандемии у вас появился бесценный опыт работы в интернет-пространстве.

Борис Кайнов: Когда стало понятно, что зрителей к нам долго не пустят, мы организовали онлайн-проект "ДрамаДома" на наших страницах в интернете - транслировали спектакли в режиме онлайн. Создали различные рубрики с творческими работами актеров: "Поэтическая пятница", "Детский день", "Литературный субботник", "Инстаграм-шоу", исторические хроники, специальные проекты к знаменательным датам. В течение трех месяцев театр к зрителям приходил в ежедневном режиме. Больше половины труппы приняли участие в проекте. Актеры читали стихи, пели песни, играли моноспекакли и даже ставили фильмы. Все это дало возможность не только сохранить нашу аудиторию, но и увеличить ее. Кстати, первый же показ на платформе Культура.РФ превысил 300 тысяч просмотров!

Но как бы ни была интересна дистанционная работа, она оставалась мертвой в плане общения со зрителем. Театр от всех других видов искусства отличает именно взаимодействие с зрительным залом, обмен живой энергией!

Мы с нетерпением ждали отмены карантина в апреле, в мае, в июне... Потом готовились к открытию сезона в сентябре... Но открылись только 10 декабря.

Новый сезон хоть и с опозданием, но начался. Чем он отличается от обычного?

Борис Кайнов: Во-первых, сдвинулись по времени все планы. Репетиции новых спектаклей вынужденно перенесены на более поздний срок. Сейчас заняты восстановлением премьер прошлого сезона. Ждем приезда режиссера Валерия Саркисова, чтобы доработать постановку спектакля "Мальчики" по пьесе Нины Садур. Спектакль готовился к 75-летию Победы. Хотим показать его зрителям 5 февраля. В скором времени должен приехать Родион Овчинников, чтобы "почистить" спектакль "Великий забытый", который всего два раза был показан в прошлом сезоне. Параллельно ведем переговоры и с другими режиссерами о будущих постановках.

Во-вторых, новый сезон идет очень непросто. Несмотря на все предпринятые меры безопасности, пандемия берет свое. Мы живем и работаем в совершенно не свойственном для театра режиме. Из-за болезни артистов приходится делать срочные вводы в текущий репертуар, а когда это невозможно - быстро заменять спектакли. Мы постоянно вводим новых артистов, чтобы реже возникала необходимость замены спектаклей. Репертуар анализируем еженедельно, а порой ежедневно.

Авральный режим постоянно создает для артистов стрессовые ситуации. Иногда утром артист даже не предполагает, что вечером ему предстоит играть спектакль "с листа", без предварительной репетиции. Однажды отменили спектакль из-за болезни артиста, о которой стало известно в 16 часов: ни замены, ни ввода произвести в этой ситуации было невозможно.

В-третьих, выполняя указ губернатора, сняли с афиши крупные спектакли, которые нельзя играть без антрактов.

Ну, и в-четвертых, горит наш план посещаемости. Если в 2019 году мы приняли 138 тысяч зрителей, то сейчас, при 30-процентной загрузке зрительного зала, всего 36 420.

Как зрители относятся к подобным форс-мажорам? Помнится, их это раньше очень раздражало...

Борис Кайнов: Зрители стали относиться к проблемам проката спектаклей лояльнее. Они понимают наши сложности и не высказывали претензий даже тогда, когда нам пришлось отменить спектакль. И мы им бесконечно благодарны.

Пандемия так быстро, как хотелось бы, скорее всего, не закончится. Что делать?

Борис Кайнов: Со своей стороны мы стараемся как-то повлиять на то, чтобы ситуация с ограничениями была несколько смягчена: направили письмо в министерство культуры с предложениями по смягчению ограничений и созданию нормальных условий работы со зрителями. Нам хочется, чтобы человек, придя в театр, мог сдать одежду в гардероб. У нас их три, и в каждом установлен рециркулятор. Верхняя одежда в зале представляет большую опасность: человек же едет в ней в транспорте, соприкасается с другими людьми, а потом несет все это в зрительный зал... А в гардеробе же за два часа обработки вещи станут стерильными, как халаты в хирургическом отделении! Есть и еще ряд причин, по которым следует пересмотреть форму ограничений при посещении театральных залов. Я думаю, что нам все-таки удастся убедить руководство области пересмотреть эти правила. Тем более что у нас есть ориентиры - в Москве и Санкт-Петербурге уже разрешено заполнение зрительного зала наполовину, открыты гардеробы и буфеты. Люди могут спокойно гулять по театру в антракте.

Что вы посоветуете зрителям в этих, пока еще жестких, условиях?

Борис Кайнов: Самое лучшее решение - просто ходить в театр и получать удовольствие от игры актеров. В нашем театре нет плохих постановок. Любой спектакль, даже виденный ранее, каждый раз - как премьера.