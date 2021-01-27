Как фотограф изменил жизнь своего друга дворника-инвалида

40-летний уфимский дворник Юра Ветлугин, на которого практически никто не обращал внимания, пока он чистил снег на улицах Уфы, неожиданно для себя стал звездой интернета и получил моральную и материальную поддержку от тысячи незнакомых людей со всего мира.

Доброте и силе духа Юрия Ветлугина можно позавидовать. А вот его судьбе - едва ли. Фото: Роман Филиппов

Помог ему в этом друг детства фотограф Роман Филиппов, устроивший для Юры профессиональную фотосеcсию в образе делового человека как для обложки стильного журнала и разместивший пост о судьбе дворника в соцсетях.

- Идея проекта родилась спонтанно, когда я приехал в Уфу к родным, - рассказывает Роман Филиппов. - Юра - мой хороший друг, но слишком доверчивый. У него третья группа инвалидности, связанная с нарушениями ментального развития. Вырос в детдоме и мог стать бомжом, если бы за него не взялась Бабаня (моя бабушка). Она добилась выделения ему комнаты, а затем боролась с мошенниками, которые пытались лишить его жилья. Но аферисты все же сумели оформить на Юру кредиты. Он думал, что помогает друзьям, а в итоге лишился заработка: всю пенсию и практически всю зарплату до последнего времени у него списывали за долги. Поэтому, получив сообщение о зарплате, Юра бежал в магазин, чтобы успеть закупить продукты до очередного списания.

Многие заметили на этом фото сходство Юры с Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном. Фото: Роман Филиппов

Роман решил показать, что за рабочей спецовкой дворника на самом деле скрывается очень интересный человек. Над Юрой поработали парикмахер и стилист, его переодели в дорогую красивую одежду, и дворник превратился в настоящего франта. Даже взгляд изменился, стал смелым и немного ироничным. Многие заметили сходство Юры на этих фотографиях со звездами Голливуда Кристианом Бейлом и Мадсом Миккельсеном.

- Обычно большинство людей его игнорирует, для них он просто пыль. Я хотел сделать Юру заметным. Если бы он был более удачлив, то вполне мог оказаться на настоящей обложке стильного журнала. Его доброте и силе духа можно только позавидовать. А так я сделал собственную обложку, где назвал Юру человеком года, - с улыбкой говорит Роман Филиппов.

Фотосессия показала, что за рабочей спецовкой дворника скрывается очень интересный человек

В своем посте в соцсетях фотограф предложил подписчикам собрать деньги для погашения кредитов Юры. Самое удивительное, что уже через сутки необходимая сумма и даже больше поступила на счет - свыше 650 тысяч рублей. Более тысячи человек пожертвовали от 300 до 34 тысяч рублей дворнику, чтобы он мог тратить честно заработанные деньги на себя. И даже после закрытия сбора люди продолжали делать переводы. В итоге за два дня сумма превысила 900 тысяч рублей. Юра уже планирует поехать выбирать обои. Их бесплатно поклеят рабочие управляющей компании. Чиновники, узнав об этой истории, тоже предложили свою помощь и пообещали решить вопрос с протекающей в доме крышей.

"Спасибо всем большое, я не ожидал", - просто сказал Юра, который до сих пор не может поверить в произошедшее чудо. Кстати, фотографироваться ему очень понравилось.

Между тем

Ранее фотограф Роман Филиппов уже делал похожую серию фотографий как для обложки журнала, его героиней тогда была 92-летняя Бабаня, превратившаяся с легкой руки стилистов в настоящую светскую львицу.