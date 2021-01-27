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27.01.2021 09:40
Рубрика: Общество

Знак почета воину царской армии

Бюст героя его земляки установили на народные деньги
Текст: Виктор Девицын, Татьяна Ермошкина, Владимир Аносов
Российская газета - Неделя - Приволжье № 16(8367)
Позавчера исполнился 131 год со дня рождения полного Георгиевского кавалера Михаила Павловича Ватрухина, который жил в селе Владимирское (Воскресенский район Нижегородской области). Не так много на свете людей, память о которых живет столь долго. А во Владимирском земляки Ватрухина полтора месяца назад открыли бронзовый бюст героя.
Бюст открыли 8 декабря - накануне Дня Героев Отечества. Установлен памятник рядом с местом, где стоял дом Михаила Ватрухина. Фото: Марина Червонная Бюст открыли 8 декабря - накануне Дня Героев Отечества. Установлен памятник рядом с местом, где стоял дом Михаила Ватрухина. Фото: Марина Червонная
Бюст открыли 8 декабря - накануне Дня Героев Отечества. Установлен памятник рядом с местом, где стоял дом Михаила Ватрухина. Фото: Марина Червонная

Воскрешение Михаила Павловича из пепла истории началось в 2013 году благодаря военному писателю из Екатеринбурга Юрию Курепину, который написал в село Владимирское, что собирает для своей книги биографии героев Первой мировой войны. Именно это письмо подтолкнуло инициативную группу владимирцев к работе.

Фото: Фотохроника ТАСС
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- Убеждена, что звания полный георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, Герой России - равнозначные понятия, - говорит Наталья Аблясова, член инициативной группы по установке памятника и сотрудник музея-заповедника "Град Китеж". - Установка бюста Герою Первой мировой войны полному георгиевскеому кавалеру Михаилу Петровичу Ватрухину - это торжество справедливости. Каждый из четырех крестов он получил за личное мужество и отвагу. Очень благодарна жителям села Владимирского за память о своем славном соотечественнике, за искреннюю поддержку проекта. Это пример соборного народного дела во имя будущего.

В 2016 году исполнилось сто лет, как Михаил Павлович стал георгиевским кавалером. Именно тогда краеведы Воскресенского района предложили установить бюст героя. Инициативу, с которой вышли Наталья Аблясова и военный историк Игорь Сучков, поддержали местные жители и депутаты земского собрания Воскресенского района.

В апреле 2016-го скульптор проекта Татьяна Холуёва начала выполнять эскиз, а инициативная группа приступила к сбору средств на установку бюста.

- Тема героев-защитников Родины мне по-человечески очень близка. Они встают на защиту своего Отечества, своего мира, своего дома, своей жизни. Восстают против разрушения, насилия и угнетения. Отрадно, что в селе Владимирском на озере Светлояр, где родился Михаил Павлович Ватрухин, люди его помнят, прикладывают усилия, чтобы поставить ему памятник. С памятником в нашу жизнь входит тот герой, тот человек, который многое отдал во славу своей Родины. И теперь он будет всегда вместе с земляками! Я никак не могла отказаться от этой работы. Через образ, который создаешь, идет связь поколений - ушедшего и нашего. Перед скульптором большая ответственность - не исказить и не привнести ничего личного, трепетно отнестись к образу. А Ватрухин мне очень понравился даже заочно, по той информации, которую я имею. Он был общительным человеком с богатым внутренним миром. И я получаю большое удовольствие, создавая его бюст, - рассказывала тогда Татьяна Холуёва.

Фото: Пресс-служба администрации Калининграда
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Жители района перечисляли средства в поддержку проекта, предоставляли материал, а в моменты, когда это было возможно, вносили лепту своим трудом. В июле 2017-го уже был заложен фундамент, а в следующем году бюст отлили в бронзе.

В 2020 году воскресенский предприниматель Сергей Шадрунов изготовил постамент, и 29 ноября работы по установке бюста были завершены. В тот же день состоялось освящение бюста, а 8 декабря - церемония торжественного открытия. На ней присутствовали участники проекта, воспитанники Нижегородского кадетского корпуса имени Маргелова, ветераны Военно-морского флота, боевых действий в Афганистане и горячих точках, внуки и правнуки Ватрухина.

Многие из его потомков, к слову, пошли по стопам героя, посвятив свою жизнь ратному делу. Все три сына - Михаил, Сергей и Николай - были военными, внуки Евгений и Юрий - офицерами Советской армии. Владислав Тумасов, праправнук Михаила Павловича, - курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза Серова.

Прямая речь

Владислав Тумасов, курсант КВВАУЛ:

- О том, что во Владимирском открыли бюст моего прапрадедушки, знаю. Правда, сам его еще не видел. Был там в отпуске в октябре 2020-го, ездил к прабабушке и дедушке. Но бюст на тот момент еще не установили. Кстати, насколько я знаю, это первый народный памятник в Нижегородской области. Есть смутные детские воспоминания о доме Михаила Павловича, который стоял на том месте, где сейчас установлен бюст. Мама и отец рассказывали, что он был талантлив. Это могут подтвердить и старожилы села. У нас в семье все мужчины голосистые. Прадед пел, а дедушка еще и выступал в сельском Доме культуры. Я сам учился играть на гитаре и петь в музыкальной школе Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба ЗВО
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В жизни, конечно, всякое случается. Мои родители развелись, когда я еще в школу не ходил. Со временем мама вышла замуж за военнослужащего. Мой отчим служил на военном заводе, в запас ушел в звании подполковника. Отец - инженер-конструктор, а мама всю жизнь проработала бухгалтером.

Мое решение стать офицером совсем не спонтанное, а вполне естественное. Во многом на него повлияли родственники и родители: почему бы не продолжить династию героя-прапрадеда? Это желание меня не покидало и в старших классах. Живя в Нижнем Новгороде, я присматривался к обычной студенческой жизни, мне она показалась скучной. Поэтому выбрал военное поприще и профессию летчика. Служить Родине - это честь.

В выпускном классе я скопил денег и на собранную сумму втайне от товарищей и друзей прошел врачебные комиссии в разных поликлиниках города. Получил результаты анализов и сделал обследования, аналогичные тем, которые делают абитуриенты при поступлении в летное училище. Когда стало ясно, что годен и способен пройти военно-врачебную комиссию, принял окончательное решение стать военным летчиком.

Надеюсь, стану примером для младшего брата. Первый мой самостоятельный полет состоялся в Майкопе 8 июля 2019-го. Там нас учили летать на Л-39. Последние два с половиной года учусь на втором авиационном факультете истребительной авиации в Армавире, летаю на Як-130. В общей сложности налетал чуть больше 100 часов. Пока еще не решено, на какие самолеты по окончании училища нас распределят - Су-30 СМ или МиГ-29. Осенью будет выпускной, иду на красный диплом. В выборе профессии, уверен, не ошибся. Летом у меня свадьба, невеста - из Нижнего Новгорода. Обязательно с ней побываем у памятника моему прапрадеду, возложим цветы.

Досье "РГ"

Полный георгиевский кавалер Михаил Павлович Ватрухин родился 25 января 1890 года. Был призван в армию в 1911 году. За героизм, проявленный в боях во время Первой мировой войны, получил Георгиевские кресты всех четырех степеней (так называемый полный бант) - это была высшая форма отличия для солдат царской армии. В 1917-м вернулся во Владимирское. Работал мастером на фабрике, выпускавшей мебель. Воспитал шестерых детей. Старожилы вспоминали, что Ватрухин обладал прекрасным голосом: пел в церковном хоре и руководил кружком художественной самодеятельности в местном Доме культуры. Умер 5 июня 1971 года.

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