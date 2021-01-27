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27.01.2021 08:25

Цифровая бабушка из Ардатова

Нижегородская пенсионерка выиграла конкурс "Спасибо интернету"
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 16(8367)
Пенсионерка из райцентра Ардатов (Нижегородская область) 73-летняя Евдокия Блинова заняла первое место на Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности в номинации "Мои интернет-достижения".
Фото: Архив РГ Фото: Архив РГ
Фото: Архив РГ

- Как перестала работать в 2011 году, так и задумалась о том, чем мне разнообразить свою жизнь, - рассказала "РГ" Евдокия Егоровна. - В 2014 году прошла бесплатные курсы "Азбука интернета", организованные соцзащитой. Решила принять участие в конкурсе, по условиям которого надо было описать мои достижения в сети. Написала, какие возможности дает интернет, сделала упор на злобу дня - как его использовать в условиях изоляции из-за коронавируса.

Фото: iStock
Пенсионеры собираются зарабатывать в интернете

Пенсионерка рассказала, что именно из интернета узнавала все подробности возникновения и протекания этой заразы, а также способы защиты от нее. Интернет помог ей через скайп и соцсети общаться с родными, заказывать онлайн товары первой необходимости, связываться с волонтерами.

По словам Евдокии Блиновой, очень много ее пожилых знакомых давно "сидят" в Сети. В основном общаются между собой. Для Евдокии Егоровны главный плюс интернета - возможность получения знаний по ее основным увлечениям - агрономии, рукоделию и путешествиям.

- Конечно, не все принимаю, что там пишут, особенно по садоводству много ненаучного, на мой взгляд, - добавила пенсионерка. - Не злоупотребляю соцсетями, провожу в них всего часов шесть в неделю. Там много пошлости и мата - мне как бывшему преподавателю общественных наук в техникуме это очень неприятно. Много мошенников. На заре моего освоения интернета был неприятный казус (это сейчас он мне кажется смешным): искала информацию по городам, и вдруг вылезает окошко, что я якобы нарушила закон и должна заплатить штраф в 2000 рублей по таким-то реквизитам. Но племянник объяснил, что это просто жулики. Тем не менее всем пенсионерам советую приобщиться к интернету - это просто интересно. Со временем придет уверенность и боязнь пройдет.

Справка "РГ"

На Всероссийский онлайн-конкурс "Спасибо интернету-2020" поступило более 4600 заявок, среди участников были пенсионеры старше 90 лет. Нижегородская область заняла 15-е место в номинации "Самый активный регион".

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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