Нижегородская пенсионерка выиграла конкурс "Спасибо интернету"

Пенсионерка из райцентра Ардатов (Нижегородская область) 73-летняя Евдокия Блинова заняла первое место на Всероссийском конкурсе компьютерной грамотности в номинации "Мои интернет-достижения".

- Как перестала работать в 2011 году, так и задумалась о том, чем мне разнообразить свою жизнь, - рассказала "РГ" Евдокия Егоровна. - В 2014 году прошла бесплатные курсы "Азбука интернета", организованные соцзащитой. Решила принять участие в конкурсе, по условиям которого надо было описать мои достижения в сети. Написала, какие возможности дает интернет, сделала упор на злобу дня - как его использовать в условиях изоляции из-за коронавируса.

Пенсионерка рассказала, что именно из интернета узнавала все подробности возникновения и протекания этой заразы, а также способы защиты от нее. Интернет помог ей через скайп и соцсети общаться с родными, заказывать онлайн товары первой необходимости, связываться с волонтерами.

По словам Евдокии Блиновой, очень много ее пожилых знакомых давно "сидят" в Сети. В основном общаются между собой. Для Евдокии Егоровны главный плюс интернета - возможность получения знаний по ее основным увлечениям - агрономии, рукоделию и путешествиям.

- Конечно, не все принимаю, что там пишут, особенно по садоводству много ненаучного, на мой взгляд, - добавила пенсионерка. - Не злоупотребляю соцсетями, провожу в них всего часов шесть в неделю. Там много пошлости и мата - мне как бывшему преподавателю общественных наук в техникуме это очень неприятно. Много мошенников. На заре моего освоения интернета был неприятный казус (это сейчас он мне кажется смешным): искала информацию по городам, и вдруг вылезает окошко, что я якобы нарушила закон и должна заплатить штраф в 2000 рублей по таким-то реквизитам. Но племянник объяснил, что это просто жулики. Тем не менее всем пенсионерам советую приобщиться к интернету - это просто интересно. Со временем придет уверенность и боязнь пройдет.

Справка "РГ"

На Всероссийский онлайн-конкурс "Спасибо интернету-2020" поступило более 4600 заявок, среди участников были пенсионеры старше 90 лет. Нижегородская область заняла 15-е место в номинации "Самый активный регион".